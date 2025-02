Meghan Markle kegyetlen módon akarta féltékennyé tenni Harry herceget

Meghan Markle még 2018-ban házasodott össze Harry herceggel a Szent György-kápolnában. Kapcsolatukat sokan már akkor sem nézték jó szemmel és úgy tartották, hogy a színésznőként is ismert nő csak ugródeszkának használja Károly király fiát.

Meghan a királyi családba soha nem tudott teljesen beilleszkedni, számtalan feszültséget generált a jelenléte. A személyzet egy korábbi tagja egy friss interjúban arról számolt be, hogy Sussex hercegnéja több kellemetlenséget okozott, ugyanis kínos helyzetbe hozta nemcsak saját magát, de a férjét és sógornőjét, Katalin hercegnét is. Állítólag többször is átölelte Vilmos herceget, már-már flörtölt vele, ami nemhogy normális esetben, de a királyi protokoll szerint is nem megfelelő viselkedés.

"Az ölelkezés és a puszilkodás felszította a pletykákat a személyzet körében.

Úgy gondolták, Meghan flörtöl Vilmossal.

Bár nyilvánvalóan nem erről volt szó, a sok érintkezés és az ebből fakadó találgatások csak tovább mélyítették a szakadékot a testvérek között" - osztotta meg az alkalmazott.

Hozzátette, hogy Katalin hercegnét nagyon bántotta ez a gesztus, emiatt távolságtartó volt Meghannel szemben - írja a New York Post.