Megszólalt az agyvérzéséről Pap Rita

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a 90-es évek énekesnője, Pap Rita váratlanul kórházba került, ugyanis még karácsony előtt agyvérzést kapott. Az énekesnő azóta már sokkal jobban van, kiengedték a kórházból és otthonában, a családja körében igyekszik felépülni. Férje, a szintén énekes Bodnár Attila még korábban elmondta, hogy minden azzal kezdődött, hogy Pap Ritának nagyon fájt a feje és szédülésre, valamint látásromlásra is panaszkodott. Most maga Pap Rita szólalt meg a történtekről Palik Lászlóék műsorában.

Iszonyatos szerencsém, hogy az agyamban olyan helyen történt az a kisebbfajta bevérzés, ahol nem ért fontos központot. Egy picit a látásomban volt probléma, meg hányingerem volt, és nagyon erős fejfájásom, ami nekem soha az elmúlt x év alatt nem volt.

És az a szerencse, hogy akkor bementünk a kórházba, és időben megkaptam az infúziókat. Hála a jó Istennek, hogy 10 napos kórház után, meg most már 6 hét, már egészen jól vagyok. Decemberben történt, péntek 13-án, és nem vagyok babonás” -részletezte Pap Rita, mire férje rávágta: De most már azok vagyunk.

Azt, hogy ez egy enyhébb típusú agyvérzés volt csak később tudták meg, az elején nem, és azt sem lehet tudni, mi okozta a gondot, így saját magának kell elővigyázatosabbnak lenni és csökkenteni a kockázati tényezőket az életében. Szerencsére mindenben segítségére van a férje, aki nagyon ügyel arra, hogy nehogy újra baja essen a feleségének.