Édesanyja szülné meg Mészáros Norina újabb gyerekét

Nagy hír volt 2023 őszén, hogy Londonban egy 59 éves magyar nő megszülte a saját unokáját – ami még könnyen megtörténhet Mészáros Norináék családjában is, az influenszernek ugyanis felajánlotta az édesanyja, hogy kihordja a gyerekét.

A felajánlás az után érkezett, hogy Mészáros Norinát méhnyakrákkal diagnosztizálták, majd eltávolították a méhét – így legfeljebb béranya segítségével születhetne újabb gyereke a Young G Bécivel közös kislánya után.

Mészáros Norina és Young G Béci

"Ez nálunk is felmerült, édesanyám felajánlotta, hogy kihordja a gyermekünket, azt kérdezte, miért ne? De hangsúlyozom, hogy ez eddig csak gondolat szintjén merült fel. Lehet, hogy valaki ezért elítél, de tudom, hogy más pedig megért. És azt gondolom, hogy indokolt esetben, tehát nem azért, mert valaki az alakját félti, hanem ha egészségügyi oka van, a béranyaságot engedélyezni, akár támogatni is kellene idehaza is" – nyilatkozta a Story magazinnak Mészáros Norina, utalva arra is, hogy béranya igénybevétele több európai országban kifejezetten tilos, máshol korlátozásokkal engedélyezett, netán jogilag egyáltalán nem szabályzott.