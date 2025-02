Itt az újabb sztárbotrány: durván összeveszett a két magyar női DJ

Közös fellépése volt a hétvégén Regán Lilinek és Metzker Vikinek, azonban nem lett jó vége a találkozásuknak, ugyanis nagyon durván összevesztek. Azonban nem a színpadon történt a valódi összeveszés, hanem később, ugyanis egy olyan videó került nyilvánosságra, amin sokan felháborodtak, köztük Regán Lili is.

Magyarország egyik legfelkapottabb DJ-jének, Regán Lilinek eredetileg nagyon jól indult az estéje a jászberényi LHL Feszten, ahol ismét őt választották meg az év DJ-jének, már harmadik alkalommal. A kék hajú lány egy videóüzenetben mondott boldogan köszönetet az elismerésért, és azt is elújságolta, hogy az elmúlt években már a hetedik díja. Azonban a boldogságát aznap este berányékolta csúnya vitája Metzker Vikivel, aki váltotta őt a színpadon.

A két DJ ellentétes mondatai miatt nem igazán lehet tudni, mi történt pontosan, de valószínűleg egy félreértés miatt kezdődött a vitájuk. Eredetileg lett volna még egy fellépő kettejük között, ezért mind a ketten meglepődtek azon, hogy a másikkal találkoztak. Metzker Viki értetlenül állt az előtt, miért Regán Lilit váltja a színpadon, viszont a díjazott lány szívesen ugrott be helyettük, mivel Viki állítólag késve kezdte meg a fellépését.

Regán elmondásai szerint igyekezett elmagyarázni kolléganőjének, hogy azért ő van a színpadon, mert ő késett, de ez neki egyáltalán nem esett nehezére. Metzker erre értetlenkedve kérdőre vonta, hogy miért őt váltja a DJ-pultban, mert ő úgy tudta, valaki mást kell. Erre a kék hajú DJ visszakérdezett, hogy miért nem mindegy neki, kit vált le és emiatt aztán elszabadultak az indulatok közöttük, állítólag Metzker azt válaszolta kolléganőjének, hogy válogassa meg a szavait.

Regán azt állítja, nem is érti, mi történt ekkor, ő ekkor átadta a DJ-pultot, fogta a díját, megköszönte és távozott a színpadról. Azonban a közönség soraiból valaki videóra vette, ahogy Regán távozásakor Metzker kigúnyolta őt, ugyanis nyelvet öltött rá és két kézzel be is mutatott a háta mögött. Ezt Regán Lili nagyon zokon vette, és azóta nyilvánosan üzengetnek egymásnak a közösségi médiában, Metzker Viki már egy hosszas magyarázatot is közzétett Instagram-oldalán, szerinte Regán Lili gyerekesen viselkedik, hogy egy ilyen apró dolgon megsértődött, és szerinte ezzel akar magának hírnevet szerezni.