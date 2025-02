Ki volt Géza első szerelme, mi volt az eredeti cím? – Kulisszatitkok az 55 éves Mézga családról

1968-ban már lehetett olvasni arról, hogy készült egy új rajzfilmsorozat, az akkori munkacím még „Mézga Géza és családja” volt. 1968 nyarán a Film Színház Muzsikában megjelent egy hosszabb cikk arról, hogy készül egy családi rajzfilm, amelyben egy felbukkan egy bizonyos Mézga Géza adminisztrátor, Paula, aki pénztáros egy italboltban, Kriszta, egy problémás tinédzser, és Aladár, aki „elég nagy gazfickó.” A leírásban már szerepel Máris is: „Van egy dr. Máris nevű szomszédunk, aki sátáni külseje ellenére is nagyon szelíd lélek, megadással tűri családom minden őrültségét. Elfelejtettem ugyanis mondani, hogy mi, Mézgák, valamennyien kicsit bolondosak vagyunk. No, nem közveszélyesen, csak amúgy mulatságos módra” – olvasható a bemutató anyagban.

Mézga család

Fotó: MTV

„Párbeszédeinket Romhányi József írja, a kísérő zenét pedig Deák Tamás. Egy-egy folytatás huszonhat percig tart majd; ez körülbelül 8–10 ezer rajzból áll össze. Alakjaink életrekeltésén párhuzamosan négy csoport dolgozik, három-három szakemberrel. A filmsorozat összefoglaló címe: Üzenet a jövőből, de minden egyes kalandunknak külön címet is adnak majd alkotóink. Mézga Gézáék karácsonytól kezdve tizenhárom egymást követő hónapban lépnek közönség elé a televízióban” – írta a magazin 1968 nyarán, de a premier ehhez képest jócskán csúszott.

Mézga család

Fotó: MTV

1969 júliusában is megjelent egy rövid cikk a Mézga család különös kalandjai sorozatról. „A népszerű Gusztáv-sorozat alkotója, Nepp József 13 részes, egyenként 26 perc játékidejű rajzfilm-sorozatot készít Romhányi József forgatókönyve alapján. A fantasztikus, de reális alapokon nyugvó történetek szereplői a Mézga családtagjai: apa, anya, a két gyerek, a kutya és a macska. A rajzfilmsorozat bemutatójára előreláthatólag az év utolsó negyedében, a televízióban kerül sor. A filmet a Pannónia Filmstúdióban forgatják” – írta akkor az MTI.

Mézga család

Fotó: MTV

Az Arcanumon fellelhető Magyar Hírlap 1969. július 20-i lapszáma szerint aznap este levetítette (vagy legalábbis tervezte leadni) a Magyar Televízió az első részt, amolyan pilot-jelleggel, de a rendszeres sugárzásra 1970 januárjáig kellett várni. „Új magyar rajzfilmsorozat indul 19:30-kor Üzenet a jövőből címmel. A Mézga család különös kalandjai is lehetne az alcím. Mézga Gézának és családjának különös kalandjai - bár problémáik megoldására a 30. századot is segítségül hívják – a mai élet visszásságait elevenítik meg. Még a rajzfilm adta különleges lehetőségek birtokában sem lehetett könnyű a kapcsolatteremtés egy képzeletbeli »szupertechnizált« világ és a jelen között. De a sorozat nem tanmese, hanem görbe tükör, a szatírát kedvelő fantázia utópiája. A tizenhárom részből álló sorozatnak, úgy gondoljuk, nagyon sok híve lesz” – prognosztizálták az akkori sajtóban. Nagyon sok híve lett valóban, az egyik legsikeresebb magyar rajzfilm lett, amelyet sok ország tévétársasága átvett.