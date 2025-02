Mihályfi Luca Hegyes Berciről: Ennyire csodálatos szerelemben még soha nem volt részem

Mihályfi Luca és Hegyes Berci bár hivatalosan még csak három hónapja alkotnak egy párt, de az a rajongás, mély tisztelet és az egymás világával szembeni nyitottság, ami meghatározza őket, azoknak is inspiráló lehet, akik évek óta tanulják jól szeretni egymást. A Dancing with the Stars alatt kiderült, milyen erős köztük a kémia, de most azt is elárulták, hogy mi tette a kölcsönös vonzalmat ennyire mély, egészséges és már most érett kapcsolattá.

Luca és Berci kapcsolata nagyon izgalmas dinamikával indult, hétről hétre kellett jól teljesíteniük a táncos műsorban, miközben titokban tartották alakuló kapcsolatukat. Nem akartuk a nagyközönség elé tárni, mert nem szerettük volna befolyásolni sem a zsűrit, sem a közönséget azzal, hogy itt van a cuki, kedves pár, akik szeretik egymást, nehogy azt gondolják, hogy ezzel szeretnénk előrébb jutni. Viszont nagyon nehéz volt úgy jelen lenni az adásnapokon, hogy ne pusziljuk, ne érintsük meg egymást, ne nevessünk a másikra, mert esetleg megláthatják olyanok is, akik aztán később elmondják a sajtónak” – árulta el Hegyes Berci a GLAMOUR magazin Valentin-napi digitális címlapinterjújában. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mihályfi Luca (@luciamihalyfi) által megosztott bejegyzés Pár hete több médium is megírta, hogy a szerelmespár lehet, hogy szakított. Berci ennek kapcsán elmesélte, hogy szeretett volna egy új évi tisztogatást az Instagramján, és sokkal egyszerűbbnek tűnt egyszerre kikövetni azt a több mint kétezer embert, majd megkeresni azt a pár valóban közeli ismerőst, akit be akar követni. „Ez az egész egyébként vasárnap este tíz órakor történt, és nagyjából harminc percig tartott. Ennyi idő elég volt, hogy kikerüljön a „hír” a Redditre, vagyis, hogy kikövettem Lucát” – emlékezett vissza Berci. Másnap pedig meg is születtek az első cikkek a „szakításukról”. „Nem igazán éreztük úgy, hogy reagálnunk kellene, egyszerűen kitettünk egy sztorit a közös filmezésünkről, amit a bulvár aztán úgy értelmezett, hogy mi ezzel reagálunk a hírekre. Pedig valójában nem csináltunk semmi mást, mint amit egyébként is csináltunk volna: közösen megnéztünk egy filmet.” Luca a magazin kérdésére elmesélte, hogy az eddigi kapcsolatai nem hasonlíthatóak ahhoz, amit Bercivel él át. Én például rájöttem, hogy ennyire csodálatos szerelemben még soha nem volt részem az életemben. És ha valamiről azt is gondoltam, hogy szerelem, annak valójában köze sem volt ahhoz, amit most érzek. Ez annyira mély és heves, és azt érzem, hogy végre úgy szeretnek, ahogy még soha, és olyan jól szeretnek, ahogy arra mindig vágytam.”

De hasonlóképp érez a profi táncos is. „Ez az egész azért érdekes számomra, mert nem kerestem szerelmet. Luca viszont jött és berúgta az ajtót. Megismertem ezt a lányt, és onnantól nem tudtam hazudni magamnak, az érzéseimnek és a gondolataimnak” – mondta el Berci, hozzátéve, hogy a legfőbb szeretetnyelvük az érintés, a második helyen a minőségi időtöltés áll. Luca már tudja, hogy mellé egy olyan partner kell, aki türelmes, mert ő maga sokszor türelmetlen, akár magával szemben is. „Bercitől viszont azt tanulom, hogyan kezeljem nyugodtabban a helyzeteket és hogyan ne kapjam fel olyan hamar a vizet” – meséli, mire párja úgy reagál, hogy Luca nem indulatos, csak drámaian lép fel. Majd nevetve hozzáteszi, hogy szerinte „Luca hatványozottan erős abban, amiben én határozottan nem vagyok az, például, hogy kiálljak magamért. Úgy érzem, hogy ezt jelenleg is tanulom tőle, de már egyre jobban megy, amit nagyon köszönök neki.”

