Krausz Gábor megmutatta, mennyire szereti kislányát Mikes Anna

Krausz Gábor és Mikes Anna már több mint egy éve találtak egymásra a Dancing with the Stars színfalai mögött, kapcsolatuk azóta is töretlen. A páros mindig igyekszik időt szakítani egymásra akkor is, ha rengeteg a feladatuk, az év elején a Maldív-szigetkre utaztaztak együtt, ahol a sztárséf meg is kérte barátnője kezét.

Krausz előző házassága 2023-ban ért véget Tóth Gabival, valószínűleg akkor ő sem gondolta, hogy ilyen hamar rátalál a boldogság újra. Nagy öröm számára, hogy az énekesnővel közös kislányuk is rajongva szereti Mikes Annát, még táncolni is járt hozzá korábban már többször is utaztak hármasban, legutóbb síelni. Egyébként Mikes Anna is teljesen odáig van a kis Hannarózáért, most a sztárséf egy nagyon édes fotót mutatott róluk az Instagram-oldalán.