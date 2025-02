Rá sem lehet ismerni legújabb fotóin a Stranger Things fiatal színésznőjére

Millie Bobby Brown legismertebb szerepe a Stranger Things című sorozatban Eleven, azaz Tizenegy karaktere, akit tavaly alakíthatott utoljára, hiszen idén érkezik a sorozat utolsó évada, melynek forgatásai 2024 decemberben értek véget. Alakítására a kritikusok is felfigyeltek, ugyanis két Primetime Emmy-jelölést kapott legjobb női mellékszereplő kategóriában, 2017-ben és 2018-ban. Két Screen Actors Guild-díj jelölést is szerzett legjobb színésznő kategóriában. Ezzel ő lett az egyik legfiatalabb színész, akit ezekre a díjakra jelöltek. A Stranger Things többi szereplőjével együtt 2017-ben megnyerte a Screen Actors Guild-díjat a legjobb szereplőgárda kategóriában.

Millie Bobby Brown Tizenegy szerepében. A színésznő a kezdetekkor még csak 11 éves volt, tavaly búcsúzott népszerű karakterétől

Fotó: Nortfhoto

A most húszéves Brown előtt fényes karrier áll, sokan elismerik a tehetségét, ami valószínűleg még ezután fog felfelé ívelni igazán. Eddigi ismertebb filmszerepei az Enola Holmes főszerepe, valamint a Hercegnő és a sárkány című fantasyben voltak. Idén azonban nemcsak a Stranger Thingsben láthatjuk őt viszont a képernyőn, hanem Chris Pratt oldalán a hamarosan érkező Elektronikus állam című filmben, Michelle szerepében. A Netflix új sci-fije március 14-én kerül a streamingszolgáltató kínálatába, ennek apropóján került Millie Bobby Brown a Vanity Fair máricusi címlapjára.

A fiatal színésznő egy ideje próbálta már levetkőzni a kislányos imázsát, most végérvényesen sikerült neki, hiszen alig lehet ráismerni a róla készült címlapfotókon. Brown igazi dívaként pózol, elég extrém és sokat láttatni engedő ruhákban is, de többnyire elegáns, érett nőként igyekezett magát feltüntetni.

A lapnak mesélt a jövőbeli terveiről, arról is, hogy milyen érzés számára, hogy véget ért a Stranger Things, de milyen nehézségeket okozott az életében ez a sorozat. Beszélt férjéről, Jake Bongioviról is, akivel szeretne egy kicsit visszavonultabban élni, ezért egy georgiai farmon telepszenek le és állatokat fognak gondozni. Millie egyébként is nagy állatbarát, sokszor hívja fel a figyelmet az állatvédelemre és az örökbefogadásra, így érthető a döntése. A színésznő most szeretné magát előtérbe helyezni, hiszen gyerekkora ráment a forgatásokra és amilyen sokat adott neki a produkció, épp annyit el is vett, hiszen a nyilvánosság előtt nőtt fel, úgy érzi, sokszor nem kímélték őt a közösségi médiában és a sajtóban sem. Azt is elárulta, hogy öt évvel ezelőtt azért fogadta örökbe terápiás kutyáját, Winnie-t, mert pánikrohamokkal küzdött.

„Nem sok embert engedek be az életembe, és ha mégis, akkor szerintem csak nagyon óvatosan... Nagyon fiatalon kezdtem el, és úgy éreztem, hogy a sajtó kifejezetten nagyon-nagyon keményen bánt velem”

- mondta az interjúban Millie Bobby Brown.