Molnár Gusztáv eljegyezte a barátnőjét

Az Origo a napokban arról számolt be, hogy Molnár Gusztáv visszaesett és ismét az alkoholhoz nyúlt, ugyanis olyan fotók láttak róla napvilágot, ahogyan az utcán, bódult állapotban végzi a dolgot. A történtek után a színész ismét kórházba került, testvére kétségbeesetten kereste őt, azonban telefonhívásaira nem reagált. Pár nap múlva tisztázta a történteket. Elmondása alapján elkapott egy vírusos fertőzést, így annyira rosszul volt, hogy kénytelen volt az utcán könnyíteni magán. Most reagált a róla szóló hírekre és arról is mesélt a Fókusznak, hogy eljegyezte a barátnőjét.

Molnár Gusztáv két hónapja jött ki a rehabról, egy hónapja dolgozik, és unja már, hogy ő játssza az ország alkoholistáját.

Az elmúlt egy hétben, azt tudom, hogy irgalmatlan mennyiségű cikk jelent meg rólam. Hogy a halálomon vagyok, a végét járom, lényegében, tulajdonképpen napokon belül meg fogok halni, éppen zárt osztályon fekszem most is, satöbbi. Igyekszem rajta mosolyogni. Valahol egy kicsit felhúz.

Párom egyébként újságíróként dolgozik, és mondta, hogy sajnos én eljutottam egy olyan szintre, hogy alapvetően nem nagyon tudok most már kiszállni ebből a dologból. Tehát bármit csinálok, bármit posztolok, bármi történik, abból hír lesz" - mondta.

Úgy érzi, hogy jelenleg a legjobb terápia számára a barátnője, aki megvárta, miután szeptembertől decemberig a rehabon tartózkodott, majd együtt folytatták az életüket. Mostanra pedig új szintre emelkedett a kapcsolat, ugyanis jegyben járnak egymással.

Megkértem a kezét, tehát ő most a menyasszonyom lett. Igent mondott, bár arra megkért, hogy ezt ne mondjam el az interjúban. De most már mindegy, elmondtam!

- jelentette be.