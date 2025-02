Nem éri el a testvére a kórházban fekvő Molnár Gusztávot

Molnár Gusztáv már több éve küzd alkoholproblémákkal, többször is megjárta az elvonót, azonban mindig visszaesett. Most sem történt másképp. A színész jelenleg is kórházi kezelés alatt áll, testvére azonban nem tudja őt elérni, ami aggodalommal tölti őt el.

Vágólapra másolva!

Mint ismert, a színész ismét visszaesett és rossz állapotban került kórházba. Pár nappal ezelőtt egy egy zárt csoportban terjedtek róla kompromittáló felvételek, ahogy az utcán végezte a dolgát és bódult állapotban volt. Molnár Gusztávot jelenleg is kezelik a függősége miatt, azonban nemcsak barátai, rajongói, hanem a családja is nagyon aggódik érte. Molnár Gusztáv

Fotó: Molnár Gusztáv / Instagram A Szlovákiában élő testvére a hírekből tudta meg, hogy mi történt a színésszel, a képsorok pedig egyenesen sokkolták őt. "Kedden engem is értesítettek arról, hogy Gusztival mi van. Akkor még a kórházban volt, nem tudom, kijött-e már. Este online volt, írtam neki, de még nem válaszolt. Nagyon aggódom érte és sajnálom" - mesélte a színész nővére, aki egyáltalán nem lepődött meg azon, hogy ismét az alkohol után nyúlt a színész. Sajnos nem újdonság, hogy visszaesett, de mégis meglepett és pofán vágott a tény. Tudom, hogy ez a függőség olyan, mint egy hullámvasút, mégis reménykedtem, hogy talán most sikerül talpra állnia. Múlt héten beszéltem vele, akkor éppen a munkahelyén volt és jól érezte magát. Mondta, hogy szedi a gyógyszereket, amiket legutóbb a pszichiátrián írtak fel neki, és így egyáltalán nem kívánja az alkoholt. Szerintem nem vehette be az elmúlt napokban, ezért eshetett vissza - osztotta meg a Blikkel. A lap úgy tudja, hogy Molnár Gusztáv most sem egyedül, hanem a párja és legjobb barátja segítségével néz szembe a problémáival.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!