Világsztárral fotózkodott a Nagy Ő egykori csábítója

Péntek-Gyulai Virág a Nagy Ő párkereső valóságshow-ból vált ismertté, bár románca nem bontakozott ki sem Jákob Zolival, sem Árpa Attilával, azonban mint kiderült, igazán érdekes személyiség és igazán szókimondó, ami miatt sokan megkedvelték, már 13 ezren követik a közösségi oldalán. Virág gyakran mondja el a véleményét másokról, legyen az jó vagy rossz, ezért sok vitája volt a Nagy Ő után is a többi lánnyal, aki részt vett a műsorban. De nem riad vissza attól sem, hogy a férfiakat tegye helyre, már Jákob Zoltánnak is többször üzent. A fitneszmodell nemrég elmondta, még mindig szingli és szerinte neki kell lenni a következő Nagy Őnek, mivel nagyon nehéz megtalálnia az ideális párt, szerinte a mostani férfiakkal valami gond van, és nem elég jók hozzá.

Most viszont egy olyan férfi oldalán jelentkezett, aki ellen valószínűleg nem lenne ellenvetése, azonban a férfi nős és egy világsztárról van szó, aki már decemberben is felbukkant hazánkban. Péntek-Gyulai Virág nem mással futott össze a Szent István Bazilikánál mint John Cenával, akivel rögtön készített is egy közös fotót.

Cena, a pankrátorból lett színész korábban Rácz Jenő éttermében tűnt fel feleségével, Shay Shariatzadeh-val még decemberben. Azt nem tudni, azóta is itt tartózkodik-e vagy visszatért, valószínűleg forgatás miatt jött Budapestre, mint sok más sztár is az elmúlt években. John Cena színészként először a 2006-os A tengerészgyalogosban láthattuk, azóta pedig olyan produkcióban is megjelent, mint például a Kész katasztrófa, a Szűzőrség, a Halálos iramban 9., az Űrdongó, a The Suicide Squad – Az öngyilkos osztag, a Barbie, a Dzsungelhajsza vagy az Argylle: A szuperkém. És ő volt az, aki a tavalyi Oscar-gálán meztelenül jelent meg a színpadon azért, hogy átadja a legjobb jelmeztervezésért járó díjat.