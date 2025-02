Összetört a gyásztól Návai Anikó volt férje

Návai Anikó és volt férje, Skorka György egykori étterem-tulajdonos együtt hagyták el Magyarországot 1981-ben és költöztek végleg az Egyesült Államokba. Házasságukból egy közös gyerekük született, ami egy életre összekötötte az életüket a válásuk ellenére is. Egyébként is jó viszonyban maradtak, most találkozót is terveztek egymással, azonban ez már nem valósulhat meg. Az újságíró volt férje teljesen összetört a gyásztól, közösségi oldalán állított emléket Návai Anikónak, aki a napokban vesztette életét hosszan tartó betegség után.

Skorka György beszámolója alapján egy közös ebédet terveztek volt egykori közös házukban, ahol még Amerikába költözésük előtt éltek együtt.

Návai Anikó engem erősebbé tett… És én mindent megtettem, hogy érezze, mellette vagyok. Megvédtem attól, amitől kellett.

Ennyit tehettem. Návai Anikó ma elment… A rádióban hallgatni őt? Egy álom volt… A hangja kivételes volt… Ajándék volt a személye mindenkinek. (…) Egy energiabomba volt, csak ment, és nyert, és mindig kitartott. 1981-ben megszöktünk az USA-ba, amikor Márk 8 hónapos volt… ” - idézi a story.hu Návai Anikó volt férjének megemlékezését a közös életükről. Skorka György több bejegyzést is közzétett már, amiben volt feleségére emlékszik, egyértelműen összetört a gyásztól.