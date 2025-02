Nyári Dia: Van, amiből nem engedek

A színésznő mindig is tele volt energiával, gyerekkora óta folyamatosan az élete része a sport, ezért nem meglepő, hogy számára nem megerőltető egy futóversenyen, vagy bármilyen kihíváson való részvétel. A színésznő büszkén mesélte az Origónak, hogy egy igazán különleges programsorozat nagyköveteként népszerűsíti a sportolást, melyet kifejezetten civilek számára találtak ki azért, hogy motiválják őket a mozgásra. Most ennek a részeként egy igazán különleges helyszínen vett részt egy futóversenyen, mely első hallásra félelmetesnek tűnhet, de korántsem az, hiszen családok és gyerekek is részt vehetnek rajta.

Nyári Dia számos versenyen részt vesz, a Telekom Vivicittát sem hagyta ki. A fiatal anyuka kisfiát is a sport szeretetére neveli

Fotó: Fotó: Polyák Attila – Origo

Ez a földalatti futás ez már egy régebbi dolog, csak mindig valami más tematikát kap. Voltunk már itt Halloween alkalmával is, és most pedig ez a börtöntematika volt főszerepben.

Nagyon izgalmas szerintem ez a kőbányai földalatti rendszer. Ez egy sörfőzde volt korábban, és itt van lehetőség alkalmanként futni. Nagyon izgalmas a kicsik számára és a felnőttek számára is. Szép egyébként a felszín fölötti környezet és tök jó terepek vannak futni. Én a 4,3-as távot teljesítettem. Ez egy ilyen kis családias futóverseny, és én nagyon szeretek az ő rendezvényeiken részt venni. Az Ötpróba képviseletében vagy színében vagyok kint ezeken a rendezvényeken. Ez a versenysorozat is része az Ötpróba pontgyűjtő rendszerének, úgyhogy itt is lehet pontokat gyűjteni, amiért értékes nyeremények, meg jutalmak járnak” – kezdte lapunknak Nyári Dia, aki az Ötpróba programsorozat nagyköveteként vesz részt különböző eseményeken, hogy maga is népszerűsítse a testmozgást, másrészt számára is remek lehetőség.

Bár most egyedül indult, de megfogadta, hogy legközelebb hatéves kisfiát, Zétényt is magával viszi, hiszen fontos az édesanya számára, hogy gyermekét is a sport szeretetére nevelje.

Nem akartam ennyire mély vízbe beledobni, de legközelebb el fogom magammal vinni, amikor ősszel lesz rá alkalom, és szintén lesz ekkora táv, mert akkora majd készen állunk rá”

– mondta Nyári Dia kisfiával kapcsolatban, aki most már elég nagy lett ahhoz, hogy saját maga válasszon olyan sportágat, ami neki is tetszik és szívesen csinálja.