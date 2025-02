Opitz Barbival vigasztalódhat a Házasság első látásra szereplője

Megdöbbentő lesifotók készültek a viharos kapcsolatának nemrég véget vető Opitz Barbiról péntek este. Az énekesnő egy fővárosi étteremben töltötte az idejét, azonban nem egyedül, hanem a Házasság első látásra nemrég elvált szereplőjével, aki szintén a napokban vallotta be, hogy véget ért a házassága.

Mint írtuk, végül Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs is szakítottak a Házasság első látásra után, bár a műsorban még folytatni akarták a házasságot. A férfi viszont nem akar sokáig szingli maradni: már korábban jelezte, hogy több nő verseng a kegyeiért, most pedig többet is elárult a három barátnőjelöltről. Most úgy fest, lehet, az egyikük Opitz Barbi, ugyanis egy romantikus vacsorát töltöttek el kettesben.

Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs is a válás mellett döntöttek végül. A férfi nem bánkódott sokáig, egyszerre több vasat is tart a tűzben

Fotó: TV2

A fiatal énekesnő már Szolnoki Szabolccsal együtt érkezett az étterembe, és mind a ketten igencsak elegánsan öltöztek a találkozó apropóján. A Házasság első látásra egykori férje öltönyt, Opitz Barbi is egy elegáns, hosszú fekete kabátot viselt. Egyelőre nem tudni, hogy mi történt kettejük között, de az üzletember sejtelmesen fogalmazott a találkozójukról.

Valóban Barbival vacsoráztam. Nagyon kellemes társaság volt, jót beszélgettünk és jól is éreztük magunkat, de többet most nem kívánok hozzáfűzni ehhez…

- mondta a Bors érdeklődésére Szolnoki Szabolcs.

A lapnak megszólalt a párosról fotókat készítő informátor is arról, mennyire meglepődött, amikor felismerte őket.

A környéken lakom, kisebb túlzással szinte minden nap összefutok egy celebbel ennél az étteremnél, de mikor Barbit megláttam, kicsit meglepődtem. Már nem azért, hogy ő idejött, hanem azért, mert nem számítottam arra, hogy Szolnoki Szabolcs társaságában érkezik..."

- mondta a lesifotókat készítő informátor, aki szerint elég bensőséges volt a viszony közöttük.

