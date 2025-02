Magánéletéről vallott a TV2 sztárjával hírbe hozott Opitz Barbi

"Jelenleg nincs kapcsolatom, úgyhogy nincs miről találgatni" - írta február 3-án a közösségi oldalán az énekesnő, akinek magánélete rendre témát ad a lapoknak. Arra is rákérdezett egy követője, hogy csak ismert ember jöhet-e nála szóba, erre Opitz Barbi azt válaszolta, hogy "nem a hírnév teszi az embert, hanem a lélek." Elsősorban zaklatott magánéletével kerül a sajtóba, de most megnyugtatta régi rajongóit, hogy dolgozik is, egy hónap múlva jön ki új dala.

Mint írtuk, lesifotók készültek a viharos kapcsolatának nemrég véget vető Opitz Barbiról péntek este. Az énekesnő egy fővárosi étteremben töltötte az idejét, azonban nem egyedül, hanem a Házasság első látásra nemrég elvált szereplőjével, Szolnoki Szabolccsal, aki szintén a napokban vallotta be, hogy véget ért a házassága Fecső Judittal. Szabolcs és volt felesége a műsorban még a folytatás mellett döntöttek, mégsem sikerült a kapcsolatukat rendbe hozni.

"Valóban Barbival vacsoráztam. Nagyon kellemes társaság volt, jót beszélgettünk és jól is éreztük magunkat, de többet most nem kívánok hozzáfűzni ehhez" - mondta a TV2-es realityben látott üzletember. Opitz Barbi is reagált a róluk szóló hírekre, és tisztázta, milyen kapcsolatban állnak a Házasság első látásra szereplőjével. "Üzleti ügyben találkoztunk Szolnoki Szabival, nincs köztünk semmi, meg tudom erősíteni. Csak barátilag kedveljük egymást" - magyarázkodott.