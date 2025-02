Kiderült, mi van most Opitz Barbi és Serleg Albert között

Opitz Barbi és Serleg Albert viharos viszonyától sokáig hangos volt az itthoni sajtó, bántalmazási vádak, fenyegetőzés után rendőrségi ügy is lett a fiatalok követhetetlen kapcsolatából. Többször szakítottak is, de még januárban is látták őket együtt – erre reagált most az énekesnő, azt mondja, nem is Serleg Alberttel volt, amikor lefotózták.

Opitz Barbi és Serleg Albert még együtt

Fotó: Instagram/Opitz Barbi / Instagram/Opitz Barbi

"Nem gondoltam volna, hogy ha átsétálok egy ismerősömmel a zebrán, akkor születnek belőle cikkek. Őszintén megmondom, nagyon jót nevettem ezeken. Nyilván mivel homályos a kép, össze lehet őket keverni, de

meg tudom erősíteni, hogy nem az exemmel voltam, és nem is beszéltünk már több hónapja.

Békés úton lezártuk a kapcsolatunkat, tisztelettel voltunk egymás felé" – magyarázta a Ripostnak Opitz Barbi.

"Mindenki tudja, hogy ez a kapcsolat egy ilyen se veled, se nélküled szituáció volt. Nyilván belegondoltam abba is, hogy mennyire passzol két ember jelleme, és mi valahogy nem passzoltunk. Valamilyen szempontból persze igen, megvolt köztünk az összhang, és nagyon nagy kötődés volt köztünk, de a szerelem egy olyan dolog, amire nincsen képlet, nincsen recept. A szerelem olyan, hogy minden rossz tulajdonságával együtt képes vagy küzdeni, reménykedni, hogy majd jobb lesz köztetek ez a kapcsolat..." – részletezte a szakításuk okait.