Rejtély, mi van Opitz Barbi és a TV2 sztárja között

A Házasság első látásra szereplője, Szolnoki Szabolcs közös képet mutatott az Instagramon Opitz Barbival, mellé rejtélyes kísérőszöveget írt: "Tiszta lélek, szép szív, csodálatos hang = élő izomszövet az acélcsontokon, mosolygós koronával" – olvasható a fotójuk mellett angolul.

Szolnoki Szabolcs egy Instagram-sztoriban arra is sejtelmesen válaszolt egy követője kérdésére, hogy együtt vannak-e Opitz Barbival.

Én sem tudom biztosan"

– írta egy szívecskés emoji kíséretében.

Szolnoki Szabolcs Instagram-sztorija

Fotó: Instagram/Szolnoki Szabolcs

Az énekesnőt és az üzletembert nemrég együtt látták vacsorázni, utána mindketten nyilatkoztak a másikról. "Valóban Barbival vacsoráztam. Nagyon kellemes társaság volt, jót beszélgettünk és jól is éreztük magunkat, de többet most nem kívánok hozzáfűzni ehhez…" – titokzatoskodott már akkor is Szolnoki Szabolcs.

Opitz Barbi már egyértelműbben fogalmazott: "Üzleti ügyben találkoztunk Szolnoki Szabival, nincs köztünk semmi, meg tudom erősíteni. Csak barátilag kedveljük egymást" – mondta.