Mégis egy pár lehet Opitz Barbi és a Házasság első látásra szereplője

Még a hónap elején készültek megdöbbentő lesifotók az énekesnőről, aki a viharos kapcsolatának nemrég vetett véget. Az énekesnő egy fővárosi étteremben töltötte az idejét, azonban nem egyedül, hanem a Házasság első látásra nemrég elvált szereplőjével. Rögtön elindultak a találgatások, miután egy szemtanú szerint nagyon bizalmas volt köztük a viszony. Akkor mindketten tagadták, hogy romantikus kapcsolatuk lenne, az énekesnő állításai szerint üzleti ügyben vacsoráztak együtt.

Majd hamarosan újra gyanúba keveredtek, hogy több van köztük munkakapcsolatnál, főleg az üzletember részéről, aki sejtelmes választ adott arra, hogy egy párt alkot-e Opitz Barbival. Nemrég előkerült egy TikTok-videó, amiben Opitz Barbi egyes felvételeken fehérneműben is látható, és elvileg Szolnoki Szabolcs osztotta meg, ez még több kérdést vetett fel velük kapcsolatban. A videón valaki arról beszél, hogy az üzletember állítólag mindenféle luxuscikkel halmozza el Opitz Barbit, és most egy autóval is megajándékozná őt, de az is lehet, hogy csak egy kamuprofil igyekszik félrevezetni az embereket Szolnoki Szabolcsnak kiadva magát - írja a Bors.