Kiderült, mi van Opitz Barbi és a TV2 sztárja között

Az utóbbi időben egyre rejtélyesebbé vált Opitz Barbi kapcsolata a Házasság első látásra sztárjával, Szolnoki Szabolccsal: az első lesifotók után még arról volt szó, hogy csak üzleti ügyben vacsoráztak együtt, aztán mégis jött pár közös poszt, a férfi (vagy valaki a nevében) még fehérneműs képet is megosztott nemrég az énekesnőről.

Opitz Barbi és Szolnoki Szabolcs egy autóban

Opitz Barbit és Szolnoki Szabolcsot a minap is együtt látták vacsorázni egy budai étteremben, ahol az énekesnő ujján egy gyémántgyűrűre is felfigyelt a Bors olvasója – amire aztán a Házasság első látásra sztárja is reagált a lapnak.

Való igaz, hogy Barbi kapott tőlem egy gyémántgyűrűt Valentin-napra, viszont a kapcsolatunk már csak baráti. Szerintem ezzel semmi baj nincs..."

– nyilatkozta Szolnoki Szabolcs, aki egyébként a gyémántbizniszben utazik, a TV2 realityjében is egyből adott egy gyűrűt az újdonsült feleségének.