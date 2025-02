Kulisszatitkokat árult el Ördög Nóra, Lékai-Kiss Ramóna és Csobot Adél

Lékai-Kiss Ramóna alapvetően nem babonás, de élő adások előtt vannak kialakult rituáléi. Ezeken a napokon például nem eszik szénhidrátot, csak kizárólag nyers halat, ettől sokkal energikusabbnak és nyugodtabbnak érzi magát.

Az élő adásokat hosszú próbák előzik meg, és mivel nem iszom kávét, ha úgy érzem fáradok akkor a citromos víz mellett egy kevés cukros üdítőt iszom kávés pohárból, így »azt játszom«, hogy kávézom. Viccesen hangzik, de működik!

– árulta el. Mint mondja, a szöveg és oldalszámok pontos leellenőrzése kihagyhatatlan, de mielőtt kilép az öltözőből, a beauty-stábbal összekapaszkodva énekelnek egyet, ezek a pillanatok mindig nagy nevetésbe fulladnak.

„Kassai Fibi sminkes, Holdampf Linda stylist és Kozma Norbi fodrász felkészít engem az egész estés showra, ez adja nekem a legnagyobb biztonságot! Továbbá természetesen a családom támogatása is nagyon fontos, minden adás előtt egy utolsó üzenet a férjemtől, hogy néznek engem a kisfiammal, és hogy biztosan nagyon ügyes leszek, és máris nyugodtan lépek a színpadra!”

Ördög Nórát is a munkatárai energiája inspirálja

Ördög Nórát – hasonlóan Lékai-Kiss Ramónához – a 2025-ös GLAMOUR Women of the Year díjra jelölték az év műsorvezetője kategóriában. Ördög Nórit is munkatárai energiája inspirálja leginkább. „Sose mulasztok el meginni egy finom kávét a kollégáimmal, mielőtt elkezdünk közösen dolgozni. Nekem ez nagyon fontos, a csapatmunka és hogy közösen hangolódjunk a feladatokra” – hangsúlyozta.

Fotó: nanasipal

Szabados Áginak is a kávé egy biztos pont adások előtt. „Nagyon sok műsorvezetőtársam nem reggelizik, én erre képtelen lennék. Hajnali 4 körül elkészítem a reggelit, és egy kávé mellett elfogyasztom a kezdés előtti megbeszélésen. A kézkrém is egy rituálé, és zsepi is minden körülmények között van nálam. Anno a híradóban Rábai Balázzsal mindig volt nálunk toll is, de most tablettel dolgozom” – mesélte az izgalmas kulisszatitkokról Ági.

Szabó Zsófi olyan sokat van élő adásban, hogy nincsen különösebb szerencsét hozó szokása.

Hiszek a kedvességben és hiszem, hogy aki bármikor megengedi magának, hogy udvariatlan legyen, az negatívan hat a műsor hangulatára. Belőlem a legtöbbet egy élő adás során az hozza ki, ha a piros fény előtt még hangosan üdvözlöm a stábot, a kollégáimat.

Fontos, hogy valójában élvezzük azt, amit csinálunk és akkor nagy valószínűséggel a nézők is így fognak érezni velünk” – mondta.