Ezek a kedvenc sorozataink és elmondjuk, miért érdemes megnézni őket

A mániákus

Ez meg mi a fene volt?! Kérdeztük az első rész után, de aztán szépen kisimultak a dolgok, és megértettük, mire ment ki a játék – miközben egyre mélyebbre merültünk két beteg, vagy legalábbis annak mondott ember fejében.

Emma Stone és Jonah Hill valósággal lubickoltak a szerepeikben, hisz érzelmi szimulációs kísérletek során újabb és újabb karakterekként jelenhettek meg.

Egymás után kémfilm, romantikus történet és fantasy is lejátszódott a képzeletükben, ami olykor egy komplett epizódot elvitt, és folyton ugrásra késztette a nézőket.

A sztori ráadásul egy olyan valóságban játszódott, amit nehezen tudtunk hová tenni, bizonyos technológiák ugyanis a jövőbe mutattak, az azonban tele volt tárcsás telefonokkal, pixeles monitorokkal, beltéri dohányzással.

A különös világot a True Detective rendezője, Cary Joji Fukunaga fogta össze az akkor még újoncnak számító alkotóval, Patrick Somerville-lel, a Netflixen máig látható A mániákus pedig 2018 egyik legjobb új sorozata lett a Patrick Melrose, A Hill-ház szelleme vagy épp a Barry mellett.

Stranger Things

Valószínűleg már mindenki találkozott azzal a kérdéssel valamilyen formában, akár online, akár baráti beszélgetések közben, hogy ha csak egy sorozat lenne, amit élete végéig nézhet, akkor mi lenne az. Nos, én már többször is találkoztam ezzel a dilemmával, és sorozatfüggőként igazán nehéz a választás, amolyan „akkor most melyik ujjamba harapjak” érzés. De ha valóban a szívemre teszem a kezem, és mélyen magamba nézek, akkor talán számomra is meglepő, hogy a választásom mégis mennyire egyértelmű: a Stranger Things.

Olyan, mint egy jó pizza, amit mindenki szeret. Szerintem minden van benne, amitől a sztori jól tud működni: rejtély, borzongás, kaland, végtelen szeretet és összetartás, igaz barátság és cuki gyerekek, akik elszántan harcolnak a gonosszal.

Én pedig örök naiva módjára, a századik újranézés után is – mert már számtalanszor megnéztem újra és újra – izgalommal várom, hogy végül a jó győzedelmeskedik, bármilyen reménytelennek is tűnjön a helyzet.

Persze rögtön beszippantott a retró életérzés, a Stephen King-féle hangulat, mert azt is imádom, de úgy fest, hogy rajtam kívül még nagyon sokaknál működik ez a recept.