Ozzy Osbourne már járni sem tud, de a Black Sabbath még összeáll

Óriási metálünnepre készülnek Birminghamben július 5-én: Ozzy Osbourne szóló produkciója után régi zenekarával, a Black Sabbathtal is fellép, a zenekart utoljára láthatják majd a rajongók.

A Black Sabbath 2006-ban, a Rock and Roll Hall of Fame-be való beiktatásukkor

A bejelentés után Ozzy felesége, Sharon Osbourne elmondta, hogy a 76 éves zenész már járni sem tud a Parkinson-kórja miatt, de így is izgatottan várja a koncertet. "A Parkinson-kórt nem lehet stabilizálni. A test különböző részeit érinti, nála a lábat is. De a hangja ugyanolyan jó, mint amilyen mindig is volt" – magyarázta a The Sun magazinnak.

Mások is fellépnek a Black Sabbath mellett

A Black Sabbathhoz egy egynapos fesztiválra olyan zenekarok is csatlakoznak, mint a Metallica, a Slayer, a Lamb of God, a Mastodon, a Pantera, az Anthrax vagy az Alice in Chains, július 5. tehát tényleg igazi örömünnep lehet a metálrajongók számára.