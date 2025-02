Még nem vagyok halott – így készül Ozzy Osbourne az utolsó Black Sabbath-koncertre

Július 5-én búcsúzik minden idők egyik leghíresebb hard rock zenekara, az 1968-ban alakult Black Sabbath. Az egynapos eseményen fellép a Metallica, a Slayer, a Pantera, a Lamb Of God, az Alice In Chains, a Halestorm is, többek között.

Mint írtuk, a Ticketmaster felületén 16 perc alatt fogytak el a jegyek a Black Sabbath utolsó koncertjére, amelyre július 5-én kerül sor Birminghamben. Az esemény népszerűsége talán csak annak fényében meglepő, hogy milyen drágán árulták a jegyeket: a legolcsóbban 197,5 fontért, nagyjából 95 ezer forintért lehetett hozzájutni, de akár 834 fontba, több mint 400 ezer forintba is kerülhetett a belépő. Ozzy Osbourne

Fotó: Getty Images via AFP Az eseményen egyébként nemcsak a Black Sabbath lép fel, az egynapos fesztiválra olyan zenekarok is csatlakoznak hozzájuk, mint a Metallica, a Slayer, a Lamb of God, a Mastodon, a Pantera, az Anthrax vagy az Alice in Chains. A Black Sabbath 2006-ban, a Rock and Roll Hall of Fame-be való beiktatásukkor

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2006 Getty Images Ozzy nem hagyja ki a Black Sabbath-búcsút Az alapító Ozzy Osbourne után olyan ismert énekesek fordultak meg a zenekarban, mint Ronnie James Dio, Ian Gillan, Glenn Hughes. Bár megerősítették, hogy Ozzy Osbourne fellép a Black Sabbath-tal, kérdéses volt, hogy mennyit bír a színpadon. Most kiderült, hogy egészségi állapota miatt, ahogy az várható is volt, csak pár dal erejéig lesz színpadon. „Nem tervezem, hogy egy egész szettet játszom a Black Sabbath-tal, de apró részleteket csinálok velük. Azt csinálom, amit tudok, amiben jól érzem magam” - mondta Osbourne, aki utoljára 2018-ban volt hosszabban színpadon. „Próbálok újra talpra állni… nem vagyok halott. Még mindig aktívan csinálok dolgokat” – nyugtatta meg a rajongóit. Ozzy nemrég arról beszélt, hogy a Parkinson-kórja miatt „nem tud járni”. Felesége és menedzsere, Sharon azonban biztosította a rajongókat, hogy a betegsége nem zárja ki, hogy énekeljen. „A Parkinson-kór egy progresszív betegség. Nem lehet stabilizálni. A test különböző részeit érinti, és mára a lábai mozgására is hatással van. De a hangja olyan jó, mint még soha” - magyarázta. Korábban a rocksztár elárulta, hogy daganatot kellett kiműteni a gerincéből, utána az egyensúlyérzéke megromlott. Akkor arról is beszélt, hogy nem hajlandó fellépni kerekesszékkel, nem akarja, hogy a nézők sajnálják.

