Nagy bejelentést tett P. Diddy bántalmazott exbarátnője

Az egész ügy Sean "Diddy" Combs exbratánőjétől, Cassandra Venturától indult, aki először kártérítési pert indított P.Diddy ellen. A kétezres évek elején ismertté vált énekesnő, Cassie, aki azt állította, hogy a férfi több mint 10 éven keresztül bántalmazta őt a kapcsolatukban. Cassie elmondta, hogy a rapmogul tíz hosszú éven át megerőszakolta és meg is verte őt, és arra is kényszerítette, hogy másokkal létesítsen szexuális kapcsolatot. Az aktusokat videóra vette, később ezzel zsarolta a karrierje kezdetén lévő énekesnőt, aki kapcsolatuk kezdetekor 19, a rapper-producer pedig 37 éves volt.

Az ügy itt még nem ért véget azután sem, hogy peren kívül sikerült megegyezni a két félnek, ugyanis kiszivárgott egy brutális videó, amelyen az látható, ahogy exbarátnőjét, Cassie-t elképesztő durva módon bántalmazza egy Los Angeles-i szálloda folyosóján. A 2016-ban készült felkavaró felvételeket a CNN hozta nyilvánosságra, amelyen az látható, ahogy P.Diddy a padlóra löki Cassandra Venturát, aki épp menekülni próbál előle, és amikor földre kerül durván meg is rugdossa őt, majd egy nagyobb tárgyat vág hozzá. Az énekesnő hatására azóta özönlenek a feljelentések P. Diddy ellen, akinek idén tavasszal súlyos vádakkal kell majd szembenéznie a bíróságon, addig is előzetes letartóztatásban várja a tárgyalása kezdetét.

Bár Cassie-ben mély nyomokat hagyott az évek át tartó bántalmazása, de végül sikerült túltennie magát a csalódáson és a rossz kapcsolatán és megtalálta a boldogságot férje, Alex Fine oldalán, akihez 2019-ben ment hozzá. Bár a jogi csatározás még csak most kezdődik el igazán, hiszen valószínűleg tanúskodnia kell majd a rapmogul ellen, úgy tűnik, nem viseli meg őt, sőt, élete egyik legboldogabb időszakát éli, hiszen bővül a családjuk.

Cassie és férje ma jelentette be az Instagramon, hogy harmadik közös gyereküket várják, és kedves családi fotókat is mutattak a követőiknek. Az énekesnő a bejegyzés mellé egy kék szivecskét is írt, valószínűlge ezzel akart utalni a baba nemére. Tehát, ha minden igaz, akkor két lányuk, az ötéves Frankie és az egyéves Sunny mellé hamarosan egy kisfiú is érkezik a családjukba.