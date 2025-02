Lemondott a szexuális erőszakkal és emberkereskedelemmel is vádolt P. Diddy ügyvédje

Sean Combs, azaz ismertebb nevén Puff Daddy vagy P. Diddy, rapper és zenei producer tavaly ősszel keveredett hatalmas botrányba, és úgy tűnik, nagyon sok ismert embert ránthat magával, ha bebizonyosodik a bűnössége. A rapmogult szexuális célú emberkereskedelemmel kikényszerített prostitúcióval és csalás vádjával tartóztatták le, özölenek ellene a feljelentések és egyéb súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos vádak. Jelenleg a brooklyni Metropolitan Detention Center börtönben van májusi tárgyalása kezdetéig előzetes letartóztatásban, ugyanis az óvadékot is megtagadták tőle.

A sztárok legjava érkezett P. Diddy hírhedt White Partyjaira, sokan belebukhatnak a rapper botrányos ügyébe

Helyzetén az sem javított, amikor nemrég az Oscar-díjas színész, Jamie Foxx is súlyos vádakkal illette őt, azt állította, hogy a rapper miatt került kórházba, állítólag megmérgezte őt. P. Diddy nem sok jóra számíthat a tárgyalásán, ugyanis az alperesek nagy részét Tony Buzbee ügyvéd képviseli, aki igencsak jó hírnévnek örvend a szakmájában. Buzbee már több száz embert képvisel P. Diddy ellen, az alperesek nagy része kiskorú volt az elkövetés idején. Az ügyvéd már azt is kilátásba helyezte, hogy hamarosan P. Diddy bűntársait is meg fogják nevezni, azokat a sztárokat, akik részt vettek a a bűncselekményekben és azokat, akik tudtak róla, mit művel a rapmogul, mégsem tettek ellene semmit.

A rapmogul egyelőre nem számíthat semmi jóra, hiszen ügyvédi csapatából egy ember úgy döntött, feladja a védelmét. A neves ügyvéd, Anthony Ricco kérvényezte a bíróságnál, hogy engedjék a kilépését az ügyből, ugyanis „semmilyen körülmények között nem tudja tovább folytatni Combs védelmét” – fogalmazott a beadványában, de az ügyvédi titoktartásra hivatkozva nem közölt konkrét indokokat. Ricco távozása ellenére Combsot továbbra is több ügyvéd képviseli, és az ügyet továbbra is 2025. május 5-i tárgyalási dátummal folytatják, emiatt egyelőre nem kértek halasztást. Az ügyvéd kilépése után Marc Agnifilo és Teny Geragos védi majd a súlyos vádakkal szemben az előadót – írja a Variety.