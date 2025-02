Palvin Barbara és férje szigorú szabályt vezettek be a kapcsolatukba

Palvin Barbara és Dylan Sprouse 2023 nyarán mondták ki a boldogító igent az albertirsai templomban. A Harlekin Birtokon tartott esküvőt eredetileg meghitt eseménynek tervezték, ám végül 115 vendég ünnepelt együtt a fiatalokkal.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse

Fotó: Instagram.com/realbarbarapalvin/

A pár kapcsolat mindig is harmonikusnak tűnt, és habár cikkeztek a szakításukról, kiderült, hogy alaptalannak bizonyultak a hírek. A magyar modell és a színész is rendkívül elfoglalt, ugyanis mind a kettőjüknek szárnyal a karrierje, azonban ennek ellenére is igyekeznek megtalálni az egyensúlyt a magánélet és a karrier között. Mindig szakítanak egymásra is időt, sőt, egy különös szabályt is bevezettek a kapcsolatukba.

"Amikor a forgatáson van, megpróbálom meglátogatni.

Nálunk ez a szabály, hogy nem szabad két-három hétnél tovább távol lenni egymástól

- osztotta meg Palvin Barbara.

Férje is örül ennek, bár néha kellemetlenül érzi magát, ugyanis attól fél, hogy felesége unatkozik.

"Határozottan könnyebb így ez az egész. Az viszont egy kicsit vicces, hogy bár sokan nem gondolják, de borzasztóan unalmasak tudnak lenni a forgatások.

Szóval mindig rosszul érzem magam, mivel úgy gondolom, hogy Barbara unatkozik.

Ha viszont látom, hogy a feleségem is ott van, akkor a napom is sokkal könnyebb és vidámabb - mesélte Sprouse a People magazinnak.