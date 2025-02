Ezért jött haza titokban Palvin Barbara

Újra Magyarországra érkezett Palvin Barbara, aki az elmúlt években egyre gyakrabban látogat haza, hiszen esküvőjét is itt tartotta 2023 nyarán, amikor hozzáment a népszerű színészhez, Dylan Sprouse-hoz. A mennyegzőre a Palvin család ceglédberceli birtokán került sor, és bármennyire is próbálták titokban tartani az eseményt nem sikerült, ugyanis a településen lakók hamar észrevették, hogy valami készül, így több felvétel is kiszivárgott idő előtt. Később persze kiderült az esküvő összes részlete, Palvin Barbara és a Vogue is közölt róla hivatalos képeket.

2024 őszén érkezett legutóbb Magyarországra Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse a színész filmjének díszbemutatójára

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

A következő hivatalos hazatérése 2024 szeptemberében volt, amikor szintén vele tartott férje és még számos nemzetközi sztár, hiszen Sprouse filmjének, a The Duelnek a díszbemutatójára érkeztek, melynek a turai Botaniq kastély adott otthont. Azóta viszont nem igazán hozták nyilvánosságra, mikor jönnek legközelebb, viszont most Palvin Barbara úgy tűnik, hogy egyedül hazatért.

A modell ráadásul egy modellmunka miatt érkezett hazánkba, és igazán különleges helyszínen, a Gresham-palotában fotózták, mely jelenleg a Four Seasons luxusszálodához tartozik. Egyelőre nem tudni, hogy meddig tartózkodik itthon és van-e több itteni megbízása, vagy már el is szólította a kötelesség máshová.