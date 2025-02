Üzent Patti Smith, miután összeesett a színpadon

A 2021-ben Budapesten is emlékezetes koncertet adó Patti Smith rosszul lett Sao Paulóban, ahol a Soundwalk Collective-vel lépett fel. Az énekesnő elájult a színpadon, kerekesszékben kellett levinni – hamarosan azonban visszatért, hogy folytassa a koncertet, mint mondta, napok óta erős migrén gyötörte.

Patti Smith most az Instagramon is megnyugtatta a követőit, hogy jól van: szerinte túlzottak voltak a rosszullétéről szóló sajtóbeszámolók, hisz nagyjából 10 perc után újra énekelt a brazil közönségnek. Különben is, rengeteg olyan esemény van a világban, ami több figyelmet érdemel, de egyébként köszöni az aggódást – írta a posztjában.