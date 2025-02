Börtönből szállították kórházba a szexuális erőszakkal vádolt P. Diddyt

Az 55 éves amerikai rapper és zenei producer ellen súlyos vádak érkeztek az elmúlt időkben, ügyei addig fajultak, hogy tavaly szeptember 16-án le is tartóztatták, sőt, az óvadék kérelmet is elutasították, májusi tárgyalása kezdetéig előzetes letartóztatásban tartják fogva. P. Diddyt, vagyis Sean Combst vádolják többek között szexuális erőszakkal, bántalmazással, szexkereskedelemmel, emberkereskedelemmel, kényszerítéssel, drogozással, és még sok egyéb más törvénybe ütköző tettel is.

Sean „Diddy” Combsot a New York-i börtöncellájából nemrég azonban kórházba szállították, mivel térdsérülése miatt erős fájdalmakra panaszkodott.

A rappert a brooklyni Metropolitan Detention Centerben tartják előzetes letartóztatás miatt fogva, onnan egy közeli egészségügyi intézménybe szállították múlt csütörtökön, ahol egy már meglévő sérülését kezelték. Névtelen források azt állítják, hogy a kórházban Sean Combst MRI-vel vizsgálták meg az érintett területen, majd néhány órával később már vissza is vitték a börtönbe - írja a New York Post.

P. Diddy botrányos ügyéről bővebben itt olvashat.