Szerelmi életéről vallott Peter Srámek

A Sztárban sztár All Stars tavalyi győztese volt Peter Srámek, aki saját bevallása szerint is rajongói nagy része nő. Ezért is merül fel sokakban a kérdés, miért egyedülálló jelenleg is az énekes, aki most magyarázatot adott a miértekre.

A szlovák származású Peter Srámek a közösségi oldalán árulta el, hogy közös dalt készítettek Nótár Maryvel, akivel régóta nagyon jó barátok, és már egy éve tervezik ezt a projektet. Most végre megvalósították a vágyukat, és épp a szerelmesek napjára, Valentin-napra időzítették a premiert. Az „Érted születtem” című dal néhány nap alatt sláger lett, már több mint ötszázezres megtekintésnél tart a YouTube-on. Tilla és a Tóth Gabit alakító Peter Srámek. A szlovák énekes nyerte a tavalyi Sztárban sztár All Stars évadát

Fotó: TV2 Azonban hiába az újabb szerelmes sláger, Srámek szíve még mindig szabad, így nem volt olyan konkrét személy, akire alkotás közben gondolhatott volna. Bár sok nő érdeklődik iránta, ő szigorú szabályokat állított fel magának azzal kapcsolatban, hogy milyen társra vágyik, kivel létesíthet kapcsolatot. Jelenleg nincs olyan lány az életemben, akinek őszintén mondhatnám, hogy: Érted születtem... Eddig mindig spontán jött az életembe a szerelem, így most sem görcsölök rá. Egyedül is szeretek élni, nem okoz gondot például, hogy takarítsak" - kezdte fejtegetni az énekes, aki már sokkal szigorúbb az ismerkedésben, mint korábban. Volt már rá példa, hogy a közönségemből került ki a barátnőm. De rájöttem, nem szerencsés a rajongók közül összejönni egy lánnyal, mert ha szakítunk, akkor a szerelem és egy rajongó is elveszik - mondta Peter Srámek a Bors érdeklődésére. Az énekes egy ideje kizárta, hogy rajongóval ismerkedjen, ami azért is bajos, mert a rajongói 99%-a szerinte nő, így lehetne esélye, viszont többet ér számára, hogy stabil közönsége legyen, ne okozzon csalódás számukra. Legújabb lemezével is a nőknek kedveskedik, ugyanis pont nőnapra, azaz március 8-ra időzítette az új albumának megjelenési dátumát, szerinte az ő közönsége még mindig megveszi az albumokat.

