Megvan, mikor láthatják a magyar nézők a Piedone-sorozatot

Bud Spencer négy Piedone-filmet forgatott: Piedone, a zsaru (1973), Piedone Hongkongban (1975), Piedone Afrikában (1978) és Piedone Egyiptomban (1980). A filmeket adták a magyar mozik, később rengetegszer ismételték különféle tévécsatornák, ami nem csoda, mert Bud Spencer itthon több generációnak is egyik kedvence volt. Most Piedone címmel indul sorozat, a főszerepet Salvatore Esposito színész játssza, aki a Gomorra című sikerű maffiasorozatból ismert színész, és kinézetben hasonlít is Bud Spencerre. Itt egy plakát hozzá:

Piedone

Sokakban felmerül, hogy mi értelme feltámasztani egy karakter akkor, ha az eredeti megszemélyesítője már halott. Piedone mindenkinek Carlo Pedersoli, azaz Bud Spencer, ezeket a filmeket rendszeresen ismétlik a magyar tévécsatornák is. Az Origo olvasói egy korábbi cikkben szavazhattak, az olvasók 51%-a válaszolta, hogy érdekli az új sorozat, 33% teljesen elutasító, 16% pedig nem döntötte el, belenéz-e. Dátum is van már hozzá, február 21-én lesz a hazai premierje a Skyshowtime-on.

A Gomorra színésze korábbi interjúiban elárulta, hogy Bud Spencer és Terence Hill nagy tisztelője. Bevallottan nem akarja utánozni a nagy elődöt vagy a bőrébe bújni, inkább amolyan „keresztfia” lesz. Szerinte Bud Spencer és Terence Hill a mai tévés-mozis szuperhősök apjai, sőt nagyapjai voltak, és beszélt arról, hogy a karaktereik legyőzhetetlenek voltak, mindig az elesetteket védték. A filmben íróként és producerként Bud Spencer fia, Giuseppe Pedersoli is közreműködött, négy epizódban szereplőként is feltűnik.

A történetben Piedone egykori mentoráltja, Vicenzo Palmieri nyomozó visszatér Nápolyba, hogy leszámoljon a múltjával. Akárcsak mestere, ő sem szereti a fegyvereket, és sajátos módszereivel kell kivívnia társai tiszteletét, hogy elfogadják a legendás nyomozó utódjának. Az előzetesért lapozzon!