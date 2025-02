Puskás Petiről meglepő dolgot mesélt az exe

Puskás Peti és Eke Angéla öt évig alkottak egy párt. Szakításukról még 2019-ben számoltak be a közösségi oldalon, ami sokakat meglepett, hiszen korábban még családot terveztek egymással. A két sztár között megmaradt a baráti viszony, mára pedig már mind a ketten boldog párkapcsolatban élnek: míg Puskás Peti feleségül vette az énekesnő Dallos Bogit, addig Eke Angéla Budavári Balázs oldalán találta meg a számításait.

Puskás Peti és Dallos Bogi

Fotó: Instagram.com/apuskaspeti/

"Rádöbbentem arra, hogy én Petit mint ember, annyira szeretem, és őszintén.

Néha bele szoktam gondolni, hogy én nem is hiszem el, hogy ez ugyanaz az ember – akit én most úgy szeretek emberileg, és úgy tisztelem, és úgy örülök nekik, és az kisgyerek a világ legédesebb kisgyereke –, mint akivel mi együtt voltunk.

Olyan fura, mintha egy másik világ lenne. Változunk, és te érzed magadban mikor jön el a pillanat, amikor már semmi rosszat nem érzel a másik iránt, hanem csak a színtiszta szeretetet" - részletezte Eke Angéla.

Puskás Petivel annyira szoros még több év után is a kapcsolata, hogy jelenlegi párja, Budavári Balázs és az énekes is jóban lettek, sőt, gyakran töltenek el egymás társaságában időt is.

Peti visszajár arra piacra, ahova régen együtt jártunk, mi meg ugyanarra a piacra járunk továbbra is, és ezek ott így összejöttek, piacoznak, én totál ki vagyok hagyva az ügyből, szombaton már telóznak, hogy találkoznak.

Annyira felszabadító érzés, annyira jó, mert minden elnyomott, nem feldolgozott, nem kibeszélt harag kit fog nyomasztani? Csak téged" - ecsetelte a Ábel Anita Egy Ritmusban című podcastjében.