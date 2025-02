Együtt dolgozott DR BRS és Radics Gigi, itt a vadonatúj klip

Béres Attilának a MAHASZ friss Magyar Rádiós Top 100 listájára hat projektje is felkerült, köztük a tavalyi év nagy áttörése, a Veréb Tomival közös „Hozzám tartozol” című Nika se perimeno-feldolgozás. Mindeközben a „Hol van az a lány” átlépte a 70 milliós YouTube-nézettséget. A DJ-producer mindig keresi a hallgatóság számára vonzó feldolgozásokat, és képes a falon átmenni ötleteiért.

Radics Gigi

Fotó: Radics Gigi/Instagram

„A Dilemma ötlete több mint 15 éve született, de csak most jött el a megfelelő idő és ember a megvalósításhoz. Számomra nem ez az első feldolgozás, így én tudom, hogy a legtöbb R&B- és hiphop track samplingekből építkezik. Viszont sokaknak meglepő lehet, hogy Nellyék felvétele is egy 1980-as dal hangmintáját használja. Ez világszerte bevett és elfogadott dolog. Igazi kihívás volt egy külföldi slágert úgy átültetni, hogy a magyar közönség számára is élvezhető legyen, de Gigi profizmusa óriásit dobott a projekten.”

Külön érdekesség, hogy Radics Gigi muzikális tehetségét édesapja éppen a 2000-es évekbeli kiadvány megjelenése táján ismerte fel, akkor mindössze hatéves volt, óriási R&B-rajongóként rá is nagy hatást gyakorolt a szám, melynek most képviselője, megéléseiről így mesélt Gigi: „Már régóta szerettem volna egy ilyen közös projektet, és amikor Atka felkért, hogy énekeljem el a magyar verziót, nem volt kérdés, hogy igent mondok. Erre a Nellyvel közös duettre már kifejezetten emlékszem, mert Kelly Rowland, a Destiny’s Child énekesnője, ha jól emlékszem egyik első – vagy talán legelső – szólódala volt, Beyoncé és Michelle nélkül.

Akkoriban hatalmasat robbant világszerte.

Minden 10 percben ment valamelyik rádióban, megragadt bennem a refrén dallama. Még a klipjének részletei is előttem vannak, pedig azóta nemigen láttam. Akkoriban a zene még olyan értelemben volt más, hogy volt ideje egy dalnak történelmet írni, berögzülni. Manapság megjelenik egy előadó a dalával, és két hét múlva már jöhet is a következő. Régen ez nem ment így futószalagon, ezért is emlékszünk jobban az olyan dalokra, mint a Dilemma – pedig már 23 év eltelt a megjelenése óta.”

Itt az új klip: