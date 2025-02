Súlyos bűncselekmény miatt keresi a rendőrség az egykori magyar Playmate-et

2006 körül vált ismertté és igazán népszerűvé az egykori Playmate és aktmodell, Beke Ivett, aki 2006-ban jelentkezett a Playmate of the Year versenyre, korábban táncosként és hostessként dolgozott. A versenyen bekerült a Top 12-be, egy évvel később már ő volt az augusztusi címlaplány a Playboy magazinban, 2009-ben a CKM címlapjára is felkerült. Egy idő után azonban eltűnt, állítólag mostanság táncot oktat, saját tánccsoportja van.

Beke Ivett a Playboy címlapján 2007-ben

Fotó: Playboy

A 48 éves Beke Ivett neve most egy bűncselekmény kapcsán merült fel, ugyanis a police.hu oldalán megjelent róla egy fotó a körözési listán. A nő ellen a a Debreceni Járásbíróság adott ki elfogatóparancsot, ugyanis a büntetőeljárás során ismeretlen helyre távozott, nem tudják felelősségre vonni. A Debreceni Törvényszék szóvivője, Dobó Dénes elmondta, hogy tavaly decemberben adták ki ellene a körözést közokirat-hamisítás miatt.

A vádirat alapján Beke Ivett még 2023 őszén egy bérelt autóval közlekedett, amikor igazoltatta a rendőrség, de az igazoltatás során egy másik személy nevére kiállított vezetői engedélyt és lakcímkártyát mutatott fel. A csalás elég hamar kiderült, ugyanis az intézkedő járőr lekérte az adatokat, ekkor rájött, hogy az iratok nem Beke Ivetthez tartoznak. Ekkor felszólította a nőt, hogy igazolja magát, ekkor ő elmondta a saját nevét, majd azt is elárulta, hogy azért igazolta magát más nevére kiállított okmánnyal, mert a vezetői engedélye nem volt érvényes az igazoltatás idején – írja a Blikk.