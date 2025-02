Renée Zellweger egy magyar divattervező ruháját koppintotta

A Bridget Jones naplója című film óriási siker volt a nézők körében, így nem csoda, hogy három rész is készült belőle, a negyedik részt, melynek címe, Bridget Jones: Bolondulásig, pedig már a hazai mozik is nagy sikerrel vetítik. Renée Zellweger nemrég a film párizsi bemutatóján járt, ahol a ruhájával is magára hívta a figyelmet. A történet érdekessége, hogy a fekete csipkeruha szinte teljesen ugyanúgy nézett ki, mint amelyet Vajda Alexandra divattervező álmodott meg.

Renée Zellweger

Fotó: Instagram.com/renee__zellweger/

"Az első gondolataim? Hát… Nem biztos, hogy most szívesen elmondanám. De komolyra fordítva a szót, van egy szellemi tulajdonom: a márkám, amit képviselek, amit nevezzünk produktumnak, egy általam megálmodott és létrehozott ruha, ami az én belsőmet s mivoltomat tükrözi és ami az elegancia és a nőiesség jegyeit hordozza.

Dühös vagyok, ez tény!

- kezdte Vajda Alexandra.

Renée Zellweger az ismert divatház, a Saint Laurent által tervezett ruhát viselt, amely több helyen is hasonlít a magyar kreálmányhoz.

A fazont teljesen sikerült "koppintani", még az aszimmetria is ugyanúgy, azon a vállon van.

Látszik, hogy nincs rajta melltartó, és a csipke eldolgozása is ugyanúgy van, mint az enyémnél. Annak idején a varrónőmmel mi is úgy készítettük el, hogy akár bugyi nélkül is viselhető legyen a ruha.

Azt gondolom, hogy igen, ez koppintás.

Egy dolog nem hasonlít, nem olyan hosszú az ő általa viselt ruha, mint az enyém" - részletezte a magyar divattervező.

Hangot adtam a véleményemnek a közösségi oldalaimon, még szép!

Erről a ruháról messziről látszik, hogy olyan, mint az én ruhám, csakhogy én már 2019-ben megálmodtam!

Lehet, előrébb járok gondolatban és tervezésben, mint egy világhírű divatház?

Jogi lépés... Érdekes gondolat…

Nem tudom, hogy az élet még mit tartogat ezzel kapcsolatban. Alszom rá egyet" - árulta el a Budapest Eye oldalnak.

Ilyen volt Renée Zellweger ruhája:

Renée Zellweger a Bridget Jones bemutatóján

Fotó: Instagram.com/renee__zellweger/

Ez pedig Vajda Alexandra ruhája: