Címlapon mutogatja meztelen fenekét Rihanna - képek

Két gyerek után is kirobbanó formában van Rihanna, aki most a Harper’s BAZAAR címlapján tér vissza és mutatja meg magát. Úgy tűnik, a bevállalós énekesnőt az anyaság sem változtatta meg, hiszen most sem szégyellősködött és ledobta ruháit a kamera előtt, a címlapon félmeztelen fenekét mutogatja. A lapnak egy hosszú interjút is adott, amiben arról is beszélt, hogy miért viselkedik másképp a nyilvánosság előtt, mint más sztárok.

Ő és párja, ASAP Rocky gond nélkül vegyülnek a civilekkel, és úgy tesznek, mintha senki más nem figyelné őket, még akkor is, ha mindenki őket figyeli. Rihanna eltökélt szándéka, hogy kitörjön a celebskatúlyából, nem szeretne másképp viselkedni, mint egy hétköznapi személy.

„Nem szeretem a privát szobákat. Nem záratom be a boltokat, nem szeretem a Rapunzel életet... Ez túl nagy elszigeteltség lenne. Nagyon magányos. És ezzel mitől védem meg magam?”

- fejtegette Rihanna, miért nem él a VIP-lehetőségekkel, mint más sztárok.

Rihanna az interjúban beszélt a magánéletéről, gyerekeiről, a karrierjéről, ami 20 évvel ezelőtt kezdődött a Pon de Replay című slágerével, azóta is töretlen az énekesnő iránti érdeklődés. A rajongók nagy örömére most zenei visszatéréséről is mondott pár gondolatot, konkrét időpontot azonban nem mondott, hiszen jelenleg gyerekeivel, RZA-val és Riottal foglalkozik a legtöbbet a modellkedés és a saját márkája vezetése mellett.

Szerintem a zene az én szabadságom. Most jöttem rá erre a felismerésre, épp most törtem fel azt a kódot, hogy mit is akarok valójában csinálni a következő munkám során"

- mondta régóta elhanyagolt zenei karrierjéről Rihanna.