Ezt gondolja lánya plasztikázásáról Rubint Réka

Rubint Réka megszólalt saját plasztikázásáról is, miközben említette, hogyan vélekedne arról, ha Scóbert Lara egyszer úgy döntene, hogy ő is szeretne magán változtatni. A fitneszedző a nyilatkozatában Dr. Krasznai Zsolt mellett állt ki, akit nemrég durva vádak értek a kezeléseivel és annak minőségével kapcsolatban. Már több hazai sztár is kiállt a plasztikai sebész mellett, hiszen hosszú évek óta hozzá jár Demcsák Zsuzsa, Szabó Zsófi, Kulcsár Edina, Gáspár Laci és még sokan mások is.

Rubint Réka szintén régóta Dr. Krasznai kezeléseit veszi igénybe, jó kapcsolatban vannak egymással, ezért ő is úgy érezte, hogy ki kell álljon az orvos szakmaisága mellett és igazolta azt, hogy kiváló szakember.

Huszonegy éve ismerem, és azt hiszem, a barátomnak is mondhatom Zsoltot. Emberileg és szakmailag is az egyik legjobb, legkorrektebb ember, akivel valaha találkoztam. Ha a lányom, Lara valaha is plasztikáztatna, csakis hozzá irányítanám.

Ugyanis Zsolt olyan orvos, aki ha azt látja, valakinek valamire nincs szüksége, pénz ide vagy oda, nem csinálja meg. Nem fog elrontani semmit. Hát ki ilyen a mai világban? Arról nem beszélve, hogy két évtized alatt rengeteg ismerősnek, barátnak, alakreformos vendégemnek ajánlottam őt, és soha egyetlen kritika vagy elégedetlen szó sem jutott vissza hozzám” - mondta a story.hu-nak Rubint Réka, aki azzal is igazolta a plasztikai sebészt, hogy egyetlen lányát is rá merné bízni, ha arra kerülne a sor.