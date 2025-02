Újabb hírek érkeztek Sallai Nóráról: javul az állapota a tragikus baleset után

2024. szeptember 27-én történt Sallai Nóra autóbalesete Alsónémediben, ahol a gyerekével az autóban egy BMW-vel ütköztek. A balesetet nem élte túl a színésznő kisfia: az ötéves Bende a kórházban hunyt el.

Sallai Nóra

Fotó: Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház/Facebook

A Jóban Rosszban színésznője sokáig nem volt magánál, azonban hétről hétre javult az állapota, felébredt a kómából, karácsonyra pedig a kórházat is elhagyhatta. Elszánt, szeretne felgyógyulni, amilyen hamar csak lehet, és újra a régi lenni. Ezért mindent megtesz, és a szerettei is segítik, amiben csak tudják. A kórházba azonban rendszeres időközönként vissza kell majd járnia vizsgálatokra és kezelésekre is.

Egy ismerős elmondta a Blikknek, hogy csak a szűk család és pár közeli barát látogatja, de a színésznő állapota egyre jobb. "Egyre biztosabban mozog Nóri. Már sok mindenre képes egyedül, segítség nélkül is, például felülni, felállni, a szobában közlekedni, kimenni a mosdóba. Ez hatalmas örömmel tölti el, és motiválja arra, hogy még kitartóbb legyen a felépülés során. Szépen halad, az orvosok is bizakodóak, és egyre nagyobb esélyt látnak arra, hogy újra a régi legyen. Fizikailag és lelkileg is napról napra kicsit jobban van."