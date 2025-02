Visszatér a képernyőre Sárközi Ákos

A Konyhafőnökben már legutóbb nem szerepelt, most pedig csatornát váltott az ismert séf. Hamarosan új évaddal jelentkezik a VIASAT3 műsora, a Troll a konyhában, ami a gasztronómiát a krimivel ötvözi. A házigazda eddig is Rákóczi Feri volt, akihez most érkezik társként Sárközi Ákos.

Március 31-én indul a Troll a konyhában című műsor harmadik évada a VIASAT3-on. A műsor megújult formában érkezik a csatornára, ugyanis a házigazda Rákóczi Feri mellé az új évadban Sárközi Ákos csatlakozik döntőbíróként. A Konyhafőnök egykori séfjének az lesz a feladata, hogy kiszúrja, mely ételek estek áldozatul a troll munkájának. Azért örültem a felkérésnek, mert a Troll a konyhában nemcsak a főzésről szól – ami nyilván központi eleme az életemnek –, hanem a szórakoztatásról, az önfeledt játékról, a humorról is, és szerintem ez egy nagyon jó kombináció. Itt zsűriként és nyomozóként is jelen vagyok, hiszen a csapat mellett Ferivel nekünk is ki kell deríteni, ki akar szabotált ételeket elém tenni. Bevallom, azért félek, mi kerül az asztalra, amikor sikerrel jár a troll, de ilyen ez a szakma, a kóstolás a velejárója. Nem tudom, kik nevetnek többet, a játékosok, vagy mi, de a forgatások alapján meggyőződésem, hogy a nézők szeretni fogják ezt az évadot” – idézte a séfet a SorozatWiki.

