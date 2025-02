Nagyon hosszú idő után bukkant fel újra egy nyilvános eseményen a 87 éves Jack Nicholson - videó

Jack Nicholson már 87 éves, meglehetősen ritkán jelenik meg nyilvánosan. Az utóbbi években az ismerősei elől is teljesen elzárkózott, szinte minden idején Beverly Hills-i házában tölti – ezért bizonyult kisebb szenzációnak, hogy a lánya, Lorraine Nicholson mutatott róla nemrég egy fotót, amely az ünnepek alatt készült.

Jack Nicholson most egy nyilvános eseményen jelent meg, meghívást kapott Saturday Night Live című amerikai műsor születésnapjára, melynek korábban ő is a házigazdája volt.

Jack Nicholson introducing Adam Sandler at #SNL50 in a rare public appearance pic.twitter.com/pXXiexnAeh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 17, 2025

Jack Nicholsont legutóbb egy kosármeccsen lehetett látni, de annak is már jó másfél éve – és már akkor is ugyanúgy másfél év után jelent meg nyilvánosan. A színész a Los Angeles Lakers nagy rajongója, aki mindig is a pálya szélén foglalt helyet, 2023 áprilisában LeBron Jamesszel is ölelkezett. Ugyanabban a hónapban a Beverly Hills-i házának erkélyén szintén készült pár lesifotó Jack Nicholsonról, akkor épp nem volt a legjobb bőrben: kinyúlt, kopott szürke melegítőnadrágban és egy hasonló állapotú narancssárga pólóban lépett ki a friss levegőre.