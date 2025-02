Krausz Gábor új fotót mutatott a Séfek Séfe forgatásáról

Elindultak a Séfek Séfe 7. évadának a forgatásai, azonban a műsorban hatalmas változások lesznek. Már egy ideje lehetett hallani, hogy Wolf András távozik a produkcióból, a hírt pedig maga a TV2 is megerősítette. Az eddigi 6 szériából 2 alkalommal Wolf András vitte sikerre versenyzőjét, amire roppant büszke, és sokat köszönhet a műsornak. Ám ahogy minden korszak lezárul egyszer, így saját döntése alapján András mostantól száz százalékig a munkájára koncentrál, helyét pedig Tischler Petra veszi át.

Séfek séfe: a korábbi teljes zsűri Tischler Petrával

Fotó: TV2 / TV2

Krausz Gábor nemrég az Instagram-sztorijában osztott meg egy fotót, ahol ő, illetve a másik két séf, Tischler Petra és Vomberg Frigyes láthatók forgatás közben. Mint ismert, a TV2 gasztro műsorába számtalan profi és amatőr szakács érkezik, akik főzőtudományukkal be akarják bizonyítani, hogy helyük van a műsorban. Azonban először ehhez minimum két darab kést kell kapniuk a versenyzőknek a séfektől. Vajon eddig hányan érdemelték ki ezt az elismerést?

Séfek Séfe

Fotó: Krausz Gábor/Instagram

Az új zsűritag, Tischler Petra nagy tervekkel vágott neki a műsornak és már alig várja, hogy a nézők is lássák, hogy mit képvisel.

"Örültem nagyon a TV2 felkérésének, mert az egyik legfontosabb ok, amiért belevágtam, hogy egy kicsit nagyobb közönségnek is megmutassam azt a típusú életmódot, amit képviselek a mindennapokban, hogy közelebb hozzam az átlagembereket a fenntartható életstílushoz, hogy hallják olyan embertől is, aki nemcsak beszél róla, hanem a gyakorlatban csinálja. Az életemnek ez egy nagyon fontos része, és ezt megmutatni a műsor egy nagyon jó platform. A csapatommal is ezt fogjuk képviselni, megpróbálom átültetni a gyakorlatba, így a nézők is láthatják majd" - mesélte egy interjúban.