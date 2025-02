Kiderült, miért nem vállalta a Séfek séfét Sárközi Ákos

A Konyhafőnökben látott Sárközi Ákost is hívták a Séfek séfébe, de nem vállalta – most pedig azt is elmondta, miért döntött így.

Mint írtuk, hat évad után távozik a Séfek séfe zsűrijéből Wolf András, az idei, hetedik kiadásban már nem lesz benne. Krausz Gábor és Vomberg Frigyes maradtak a műsornál, melléjük hívta a TV2 a rivális A Konyhafőnök séfjét, Sárközi Ákost is – aki azonban egyelőre nem akart újabb tévés munkát vállalni. Sárközi Ákos kóstolás közben

Fotó: Instagram/Sárközi Ákos / Instagram/Sárközi Ákos "Egy ilyen televíziós produkció nagyon sok odafigyelést és szakértelmet igényel, így megfelelő előkészület és szervezés szükséges ahhoz az ember életébe, hogy partner tudjon lenni. De azt is gondolom, hogy minden változásban van potenciál és a megújulás lehetősége. Annyit pedig elárulhatok, hogy nem fogok eltűnni a médiasüllyesztőben… Hamarosan, valahol, valamikor a tévében lehet, hogy látható leszek" – válaszolta az Nlc.hu kérdésére. Sárközi Ákos jelenleg két étterem, a Borkonyha és a Textúra séfje, nemrég pedig egy gasztorszínház ötletével is előállt – így a tévés szerepléseken kívül is van épp elég munkája. A Séfek séfében a pletyka szerint Gianni Annoni fog zsűrizni helyette, de a harmadik zsűritag kilétéről hivatalosan még nem nyilatkozott a TV2.

