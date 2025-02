Komoly tervekkel érkezik a Séfek séfébe az új zsűritag

Megszólalt a Séfek séfe új zsűritagja, Tischler Petra, aki a hetedik évadban váltja Wolf Andrást Krausz Gábor és Vomberg Frigyes mellett. A műsornak határozott elképzelésekkel vág neki, ezeket osztotta meg egy friss interjúban.

Séfek séfe: a korábbi teljes zsűri Tischler Petrával

Fotó: TV2 / TV2

"Örültem nagyon a TV2 felkérésének, mert az egyik legfontosabb ok, amiért belevágtam, hogy egy kicsit nagyobb közönségnek is megmutassam azt a típusú életmódot, amit képviselek a mindennapokban, hogy közelebb hozzam az átlagembereket a fenntartható életstílushoz, hogy hallják olyan embertől is, aki nemcsak beszél róla, hanem a gyakorlatban csinálja. Az életemnek ez egy nagyon fontos része, és ezt megmutatni a műsor egy nagyon jó platform. A csapatommal is ezt fogjuk képviselni, megpróbálom átültetni a gyakorlatba, így a nézők is láthatják majd" – magyarázta a Borsnak.

"Nagyon fontos, hogy csapatban tudjanak dolgozni az emberek, ezért az individualizmus egy jó darabig nem szabad, hogy teret nyerjen.

Nem kész elvárásokkal érkeztem a műsorba magammal szemben, hanem abszolút arra törekszem, hogy humánus legyek. Magamat szeretném adni amellett, hogy nyilvánvalóan meglesz a fegyelem és a kötelező szigor is, amit az adott szituáció megkíván.

Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan helyzet, hogy elborul majd az agyam, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon szeretném a lehető leghumánusabban és a legemberközpontúbban vezetni a csapatomat, és győzelemre vinni majd a versenyzőimet. Ez a fő irányvonal, a humánus megközelítés, de tényleg nagyon fontos lesz a csapatmunka és az alázat!" – mondta még arról, hogy milyen csapatkapitány szeretne lenni a Séfek séfében.