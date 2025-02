Singh Viki: Fent vagyok társkeresőn, ott is megadom az esélyt

Most, hogy saját háza lett, így végre megkapta a mindig is vágyott biztonságérzetet, hogy van otthona, van hová hazatérnie. Singh Viki a hatalmas családi házat jelenleg három kutyussal osztja meg, de természetesen nem mondott le arról sem, hogy megtalálja az élete párját. Elmondása szerint most jól érzi magát egyedülállóként, jelenleg minden a helyén van, azonban nem zárkózik el, társkeresőn is szerencsét próbált, de egyelőre még nem talált olyat, akivel el tudná képzelni a jövőt.

Fent vagyok társkeresőn, ott is megadom az esélyt, tehát nyitott vagyok. Én általában nagyon gyorsan leszűröm, hogy ki az, aki egyáltalán nem partner számomra. És mondjuk azt, hogy 100-ból 99 egyáltalán nem partner.

Ettől függetlenül abszolút nem vagyok elzárkózva az ismerkedéstől, de nem mindenkivel. És meggyőződésem, hogy csak azért, hogy ne legyek egyedül, nem lesz senkim. Most így jól elvagyok, és ha lesz majd valakim, akkor az tök jó lesz. Csak az igazi, innentől kezdve!” - mondta Singh Viki, akit most leköt a munka és az új életre való berendezkedés, nem keresi görcsösen a párját.

Az énekesnő könnyen barátkozik a vidéki emberekkel, akik nagyon közvetlenek és barátságosak vele, sok új barátot szerzett már, akik a ház körül is szívesen segítenek neki. A biztonságáról egyébként gondoskodott, hiszen egyedülállóként ijesztő lehet egy hatalmas házban élni, azonban a legkorszerűbb rendszerrel védi otthonát, ami akkor is nagyon hasznos számára, ha nincs otthon. Munkája egy része jelenleg a fővároshoz köti, hiszen az énekstúdiója Újpesten van, jelenleg heti egyszer jár órát adni, de hamarosan kétszer fog, hiszen új csoportot is indít majd. Viszont egyáltalán nem bánta meg, hogy vidékre költözött, úgy tűnik, nem is tervez visszatérni a fővárosba, továbbra is ingázni tervez majd Budapest és az otthona között.