Külvárosi futballhuligánok, föld alatt élő emberek és rejtélyes gyilkosságok - ezeket a sorozatokat nézzük most

Fotó: Apple TV+

A siló lakosai generációk óta élnek így, azt sem tudják pontosan, hogy kik, mikor és pontosan milyen katasztrófa után építették a lakhelyüket – vannak azonban lázadók, akik nem elégszenek meg a hivatalos válaszokkal, és előbb-utóbb már inkább azt is a saját szemükkel tapasztalnák meg, hogy mi van odakint. Közülük emelkedik főszereplővé a gépészként dolgozó Juliette (Rebecca Ferguson), aki az első évad végére odáig is eljut, ameddig talán még senkinek sem sikerült.

Mellette többek között Tim Robbins, Rashida Jones, David Oyelowo vagy épp Steve Zahn is megjelennek, de nem csak a színészgárda miatt érdemes követni az Apple TV+ sorozatát.

A siló nagy erőssége, hogy a nemrég véget ért második szezonjával már egy teljesen új szintre kerül a történet, a korábbi képsoroktól elütő utolsó jelenet pedig azt is előrevetíti, hogy a harmadik etappal szintén lesz egy komoly ugrás.

Jó hír, hogy már a harmadik és a negyedik évadot is megrendelték, azzal pedig le is zárul a történet – vagyis az alkotónak, Graham Yostnak lehetősége lesz rendesen be is fejezni a sorozatot Hugh Howey könyvei alapján.

