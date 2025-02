Thaiföldi nyaralás, gyilkos ház, sötét titkok - ezek a legjobban várt februári streaming premierek

Nem sokáig várt a nagy dobásokkal egyik streamingszolgáltató sem, hiszen már január végén is érkeztek várva várt folytatások, mint az Éjjeli ügynök (The Night Agent) vagy a Megzsarolva (The Recruit), vagy a Különválás (Severance) második évada. Innentől kezdve sincs megállás, hiszen egész évben lesz mit nézni, de a februári streaming premierek is nagyon ígéretesek nemcsak a Netflix, hanem a Max vagy a Disney+ részéről is.

Februári streaming premierek: folytatódik a nagy sikerű Yellowjackets, azaz Túlélőjátszma hátborzongató története is

Fotó: Kailey Schwerman/Paramount+ with SHOWTIME

Februári streaming premierek 2025-ben

Gyakori mellékhatások (Common Side Effects) – 1.évad, feburár 3., Max

Az animációs vígjátéksorozat középpontjában egy titokzatos és erős gyógyhatású gyógygomba felfedezése áll, mely során két egykori középiskolai laborpartner küzd a nagy gyógyszergyárak és a DEA (Kábítószer-ellenes Hivatal) ellen. Viszont egymással is küzdeniük kell, hiszen az egyikük titkolja a másik elől, hogy ő maga is egy nagy gyógyszergyártónak az alkalmazottja.

Tökéletes férjek (Perfect Match) – 1.évad, február 3., Netflix

A gazdag Li asszony Luoyangból Bianjingba költözteti családját azért, hogy férjet találjon öt lányának. A kezdeti nehézségek ellenére a család együtt dolgozik azon, hogy üzletet alapítson és megfelelő párokat találjon.

Majdnem terhes (Kinda Pregnant), február 5., Netflix

Amy Schumer társírója és egyben főszereplője a vígjátéknak, melyben egy egyedülálló angoltanárnőt alakít, aki féltékeny lesz a legjobb barátnője terhességére és a ráirányuló figyelemre. Ezért úgy dönt, hogy ő is kér ebből a figyelemből, így eljátssza, hogy ő is terhes, amihez egy szimulációs terhes hasat is folyamatosan visel. A történetet bonyolítja, hogy ekkor találkozik álmai férfijával.

Almaecet (Apple Cider Vinegar) – 1.évad, február 6., Netflix

Az igaz történeten alapuló minisorozat Beau Donelly és Nick Toscano A nő, aki becsapta a világot című tényregényének adaptációja. Az ausztrál Instagram-influencer Belle Gibson (Kaitlyn Dever) történetét meséli el, aki rivalizál a népszerű bloggerrel, Milla Blake-kel (Alycia Debnam-Carey), miközben az utóbbi rák elleni kezelés alatt áll. Belle is közli követőivel, hogy agydaganata van, és ezzel több százezresre növeli követőinek számát, miközben könyvszerződéseket köt és saját sikeres applikációt indít azért, hogy bemutassa, hogyan gyógyult meg egészséges étrendjével és életmódváltásával. Csak az a bökkenő, hogy Belle egy csaló, és valójában soha nem is volt rákos - írja a metacritic.com.