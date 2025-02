Brad Pitt és Tom Cruise is tarolt a Super Bowl félidejében

Magyar idő szerint február 10-én, hétfőn, éjjel fél egykor hangzott el a kezdősípszó a New Orleans-i Superdome stadionban, ahol 59. alkalommal rendezték meg az amerikai futball legfontosabb mérkőzését, a Super Bowlt. A Kansas City Chiefs és Philadelphia Eagles találkozóját az utóbbi csapat nyerte meg, de ahogy az lenni szokott, a félidei műsorról és az eseményem megjelent (és kifütyült) sztárokról ezúttal is sokkal többet beszélnek, mint magáról a meccsről. Még mindig óriási presztízzsel bír, hogy ki lesz a második és harmadik negyed közötti szünet sztárfellépője (idén Kendrick Lamar és SZA voltak), de több milliónyi néző csak arra vár, hogy csupán pár perc vagy épp másodperc erejéig az legjobban várt filmjeinek ízelítőit láthassák. A mozifilmek közel hét percet kaptak az idei évben az est folyamán, mutatjuk is, hogy melyek voltak ebből a legizgalmasabb részek.

Tom Cruise újabb lehetetlen küldetése is terítékre került a Super Bowl 2025-ös eseményén

(Fotó: Paramount Pictures and Skydance)

A Super Bowl ízelítői:

1. Mission: Impossible – Végső leszámolás

Közel harminc évvel az első fejezet után idén tavasz végén landol a mozikban a nyolcadik, nagy eséllyel utolsó része Tom Cruise látványos, kaszkadőr nélkül forgatott, akciójelenetekkel dúsított filmsorozatának. Ethan Hunt ügynök tovább folytatja az előző felvonásban félbehagyott harcát a mesterséges intelligencia ellen, és az előzetes tanúsága szerint minduntalan ugrál továbbra is repülőről repülőre, és veti bele magát bármilyen lehetetlen küldetésbe.

Megjelenés: 2025. május 22.

2. Jurassic World: Újjászületés

Bár az őslények kihaltak, a franchise-ban még van élet. Három évvel a Jurassic World harmadik fejezete, a Világuralom után újabb kalanddal rukkolnak elő az alkotók. Idén a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali és Scarlett Johansson mutatkozhatnak majd be a filmsorozatban. A dinó-DNS-ért az életüket kockáztató alakulat tagjainak útját hosszú évek után visszatérő, és eddig sosem látott dinoszauruszok keresztezik, a nézők pedig csak reménykedhetnek, hogy méltó folytatást kap a legendás sorozat.

Megjelenés: 2025. július 3.

Scarlett Johansson személyében nem kis névvel bővül a Jurassic World-franchise

(Fotó: JLPPA / Bestimage / JLPPA / Bestimage/JLPPA / Bestimage)

3. Mennydörgők*

A Marvel-univerzum „Öngyilkos Osztagának” érkezése az idei év egyik legjobban várt képregény-adaptációja. A sztárokkal teletűzdelt produkció nem kevés izgalmat és akciót ígér, a legújabb előzetesből (mely nem mellesleg az egész este leghosszabbja volt) pedig már az is kiderül, melyik gonosztevő ellen kell összehangolni erejét a Florence Pugh, Sebastian Stan és a Stranger Things sztárja, David Harbour alkotta szereplőgárdának.