Super Bowl: Kendrick Lamar hatalmas botrányt csinált a színpadon

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezték meg az Egyesül Államok egyik legnagyobb és legnépszerűbb sporteseményét a Superr Bowlt, ahol a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles csapott össze. Az este folyamán számos sztár szurkolt a lelátón, a félidőben pedig Kendrick Lamar amerikai rapper egy látványos show-val szórakoztatta a közönséget.

Super Bowl: Kendrick Lamar

Fotó: Instagram.com/kendricklamar/

Azonban Lamarhoz később egy népszerű előadó, Solána Imani Rowe, azaz művésznevén SZA is csatlakozott. A két sztár a rapper GNX nevű albumáról adott elő néhány számot, köztük az All the Stars című dalt, ami 2019-ben Oscar-díjat is nyert.

Botrány Kendrick Lamar koncertjén

A rapper egyik ősi riválisa a szakma szintén kiemelkedő alakja, Drake. Így nem volt véletlen, hogy a Super Bowl alatt számtalan módon alázta meg Lamar Drake-et.

Le akarom játszani a kedvenc dalukat, de tudom, hogy perelni szeretnének. Lassítsunk le kicsit

- mondta a koncert közben a Not Like Us című dala előtt, ami kemény és durva kritikával illette a kollégáját.

A dal közben hatalmas zászlók emelkedtek fel, ami egy üzenetet közvetített Drake számára, kritizálja zenei és személyes hitelességét. Drake állítólag szexuálisan közeledett több kiskorú személyhez is, amit szintén kihangsúlyozott Lamar a produkció közben, pedofilnak nevezte őt - számolt be róla a Hollywood Reporter.

Ki volt a Super Bowl titokzatos fellépője?

Az énekesnő még 2021-ben közreműködött Doja Cat Kiss Me More című dalában, ami Top 10-es szám lett több országban is, majd elnyerte a Grammy-díjat is a legjobb popduó kategóriában. 2022-es albuma szintén hatalmas siker volt, ugyanis 9 Grammy-jelölést kapott, majd platinalemez lett az Egyesült Államokban. Kendrick Lamrral egy kiadón keresztül ismerték meg egymást és számtalan produkcióban dolgoztak már együtt.