Super Bowl: kinek szurkolnak a legnagyobb sztárok?

Vasárnapról hétfőre tartják az amerikaiak legnagyobb sportünnepét, a Super Bowlt, ahol a félidei show mellett a szünetekben adott reklámok is külön műsorszámnak számítanak. Az amerikaifoci-liga idei döntőjében a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles csap össze, előbbi szurkolótáborát pedig napjaink legnépszerűbb énekesnője, Taylor Swift is erősíti – miután a párja, Travis Kelce a csapat egyik legnagyobb sztárja.

Kik szurkolnak még a Kansas City Chiefsnek?

Nem Taylor Swift persze az egyetlen amerikai híresség, aki épp focilázban ég, több sztárról is lehet tudni, hogy kinek drukkol. Brad Pitt például Missouriban nőtt fel, így nem meglepő, hogy a Kansas City Chiefs a kedvenc csapata, a 2020-as SAG Awards gáláján is egy őket népszerűsítő baseballsapkában jelent meg:

Brad Pitt a Kansas City Chiefs logójával ellátott sapkában

Fotó: Jean-Baptiste Lacroix / AFP / Jean-Baptiste Lacroix / AFP

Kansas City szülötte Don Cheadle, így nála sem volt kérdés, hogy melyik csapatot választja, ahogy a város mellett felnőtt Jason Sudeikis is világéletében a Chiefs rajongója volt – amit szintén 2020-ban egy feliratos zoknival is kimutatott a Critics' Choice Awardson.

"Olyan érzés, mintha életemben először látnék színeket" – lelkendezett Paul Rudd 2020-ban, amikor a Kansas City Chiefs megnyerte a Super Bowlt, a színész pedig a pályán ünnepelt a fiával.

The happiest people in the stadium? Diehard @Chiefs fans Paul Rudd and his son Jack!@pschrags is on it: pic.twitter.com/QdIOsijQP7 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 3, 2020

Henry Cavill ugyan angol, de sok időt tölt az Egyesült Államokban, az amerikaifocit pedig hamar megszerette. Egy idő után úgy érezte, muszáj kedvenc csapatot választania, és mivel akkor épp a Kansasban nevelkedett Supermant játszotta, a Kansas City Chiefs mellett döntött.

Szintén a Kansas City Chiefsnek szurkol többek között

Eric Stonestreet,

Rob Riggle,

Henry Winkler,

Melissa Etheridge

vagy Miranda Lambert.

Kik szurkolnak a Philadelphia Eaglesnek?

Természetesen a Philadelphia Eaglesnek is vannak híres szurkolói, Bradley Cooper még egy büfékocsiba is beállt dolgozni New Orleansban, ahol a Super Bowlról tudósító Gyenesei Leilát is meglepte egy ingyen szendviccsel.

Philadelphiában született vagy nőtt fel Will Smith, Kevin Hart, Kevin Bacon vagy Tina Fey, ők természetesen mind az Eaglesnek drukkolnak. Will Smith kis híján még baltimore-i anyósát, Adrienne Banfield-Norrist is kitiltotta a házából, amikor az Eagles a Baltimore Ravensszel játszott tavaly decemberben, Kevin Bacon pedig a városi himnusz, az It's a Philly Thing megírásából is kivette a részét. "Nem tudom abbahagyni a mosolygást" – posztolta a Philadelphia Eagles 2018-as Super Bowl-győzelmekor: