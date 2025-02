Nehéz helyzetbe került a magyar énekes: 10 dollárom volt enni - videó

"Emlékszem, hogy egy szerdai napon kezdett el égni a Hollywood Hills, ami 5 sarokra van tőlem. Ez én lakásom is beleesett abba, amit evakuáltak. Szerencsére kb. 6 óra múlva sikerült megfékezni a tüzet, így vissza lehetett menni. Kár nem ért. Kijött egyébként olyan közlemény, hogy több biztosító is visszalépett és nem finanszírozza a károkat. A hely siralmas most. Majdnem egy Budapest nagyságú terület égett le. Mentálisan is nagyon nehéz. Láttam, hogy minden leég. Ennek olyan ereje volt.... Anyukám és a barátaim rengetegszer hívtak, hogy jól vagyok-e. Elképesztő látni, hogy így összefogott a közösség" - fejtette ki a Három Igazság című podcast műsorban.